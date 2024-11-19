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傳開放美牛絞肉、放寬豬腎萊劑 卓揆：目前沒有討論

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片

國民黨立委王鴻薇今天指稱，傳出台灣有意開放進口美國牛絞肉、放寬豬腎萊劑容許值，行政院長卓榮泰表示，身為國際社會的一員，當然可以跟其他國家進行交流，不過目前沒有這樣的討論，政府一定會為食安把關。

立法院會今天邀請卓榮泰報告「113年度中央政府總預算案追加預算案」編製經過，王鴻薇質詢時關切美國總統大選過後，台美21世紀貿易倡議談判進度為何，卓榮泰答詢時表示，目前還在進行當中。

王鴻薇指出，她現在聽到一個訊息，美國在檢討台灣進口美牛美豬的障礙，聽說要求我國進口美國牛絞肉，而且賴清德總統已經點頭答應。

卓榮泰說明，21世紀台美貿易倡議正在進行第二階段，分別有環境、農業與勞工三個面相，持續在階段性進行，前段時間因為美國總統大選，雙方的接觸停下來比較多時間，導致沒有持續性的進展，因此目前沒有談到。

王鴻薇再問，美國豬腎的萊克多巴胺的容許值，現在是0.04ppm，傳出我方同意提高容許值1倍，經濟部長郭智輝聽聞後則反問，「請問這個資料是從哪裡來的？我們沒有看過這樣的命題。」

卓榮泰也強調，沒有這樣的數據，台灣身為國際社會的一員，當然在國際標準之下，可以跟其他國家進行交流，但是目前沒有相關討論，國際的標準就是台灣的標準，政府一定會為食安把關，「我們會跟國際同步。」

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