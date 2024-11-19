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雲林縣府：國土計畫法應列農業發展地區補償條文

中央社／ 雲林縣19日電

雲林縣政府今天主張「國土計畫法」應增訂特別犧牲補償條款，作為人民因土地劃入農業發展地區，造成財產權使用限制遭公益犧牲損失時，作為請求農地使用限制的補償依據。

雲林縣長張麗善今天上午在縣府親民大廳向國民黨籍立委張嘉郡、丁學忠、許宇甄遞交國土計畫法修正草案，請委員協助提案，期望立法院能促成「國土計畫法」以及相關配套措施的修訂討論。

張麗善接受媒體聯訪說，像雲林縣等農業縣市，負擔台灣的農業發展，這些土地無法發展以非農業使用為目的的高經濟產業，相對其他工商業為主的縣市來說，明顯在發展上處於不公平的弱勢，勢必造成城鄉差距擴大。

張麗善希望國土計畫不只是劃定國土功能分區，還要將實際的使用與生活情形納入討論，藉由訂定有關農業的補償條文，以平衡國土規劃需求與農業貢獻，才能讓農民安心耕作、保障農業永續發展。

縣府提出農業發展地區補償條文，增定國土計畫法第32條之1條文，內文為「中央主管機關對於因國土功能分區，劃入農業發展地區之人民，依其不同分區種類及其限制強度，應予合理之補償。」

此外「前項補償，應由中央主管機關應編列預算補償。對於中央主管機關核撥之補償相關經費，直轄市及縣（市）政府、鄉（鎮、市、區）公所應專款專用。前項補償用途、範 圍、對象、公式及設立特別基金之辦法，由中央主管機關定之。農地發展權轉移制度之辦法，由中央主管機關定之。」

縣府表示，國土計畫法架構下，農業發展地區因無法任意變更為非農業使用，使民眾財產權利用受限，內政部、農業部應積極跨部會研議，並主動與農業縣市討論、對話，盡快提出相關配套措施。

國土計畫法 張麗善 雲林

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