港47人顛覆案宣判 總統府：台灣持續聲援提供實際支持

有關香港法院今天對民主派「47人顛覆案」中45位遭控「串謀顛覆國家政權罪」宣判一事，總統府發言人郭雅慧表示，台灣與香港人民共同追求自由民主，台灣將持續聲援香港，透過「香港人道援助關懷行動專案」提供實際支持。

郭雅慧表示，民主無罪，嚴正譴責中共政府利用司法手段與不公正程序，壓制香港民主派人士的政治參與與言論自由。此次45名民主派人士被判4至10年刑期，是對香港人民追求自由與民主的嚴重侵犯，不僅打破「50年不變」、「高度自治」等承諾，更進一步證明「一國兩制」的不可行。

郭雅慧說，台灣與香港人民共同追求自由民主，台灣將持續聲援香港，透過「香港人道援助關懷行動專案」提供實際支持。民主自由是普世價值，呼籲國際民主陣營關注香港情勢，台灣與捍衛自由的夥伴攜手同行，台灣身為民主陣營的一員，將持續與國際社會合作，共同抵抗專制勢力的擴張。