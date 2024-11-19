12強賽政治人物拚應援 蔡其昌、蔣萬安成聲量大贏家

中華隊在世界12強棒球賽Ｂ組預賽以4勝1敗成績，挺進東京四強複賽，TPOC台灣議題研究中心利用QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集國民黨、民進黨、民眾黨3黨與政治人物們與12強賽相關的網路輿情聲量表現。結果顯示，立委聲量由民進黨立委、中華職棒大聯盟會長蔡其昌奪冠，地方首長則以台北市長蔣萬安最高。

TPOC指出，在各黨熱門貼文中，台北市長蔣萬安可說佔近地主優勢，光是在中華隊對戰日本場次，與台中市長盧秀燕同框大啖章魚燒、銅鑼燒、壽司集氣的貼文，就收獲超過6千個次的貼文互動數，而國民黨主席朱立倫則透過臉書點評投、打、守表現成績，獲得網友高互動。

TPOC表示，民進黨方面，熱門話題包括擔任中華職棒會長的立委蔡其昌透過各個社群平台發表賽事加油文，甚至在比賽開打前，就透過捷克國家棒球代表隊訪台的機會，為12強棒球賽提前「暖身」加油打氣，緊追賽況吸引棒球迷關注。

TPOC指出，縣市首長中，蔣萬安聲量3869則最高，不過其熱門話題顯示，大巨蛋漏水等爭議再度被提及，還有球迷網友批評他蹭棒球熱度；台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜也積極應援，除舉辦轉播活動，也親身觀戰表達支持，分別獲得1398則、775則網路聲量，應援力度僅次於台北市。而其他擠入前十名的縣市首長還有，桃園市長張善政（相關聲量730則）、苗栗縣長鍾東錦（271則）、屏東縣長周春米（227則）、基隆市長謝國樑（193則）、雲林縣長張麗善（156則）、彰化縣長王惠美（147則）、新竹縣長楊文科（133則）等人。