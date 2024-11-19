立院明審選罷法提高罷免門檻 綠憂沒收民權將全力反制

立法院內政委員會明天將排審選罷法修正草案，國民黨立委許宇甄提案增訂「罷免同意票須超過被罷免者當選票數」條款。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今天表示，此修法閹割罷免、沒收民權，民進黨團會全力反制。

吳思瑤表示，國民黨嘴巴上說不怕罷免，但實際上卻是以「選罷法」雙重加嚴的修法版本，提升罷免門檻，根本就是怕罷免。許宇甄所提修法版本是史上最高、最難的罷免門檻，被偷襲通過就會沒收民權、閹割罷免。

吳思瑤指出，這種修法版本某種上也算是違憲，因為違反憲法賦予人民的罷免權，如此違憲、沒收民權的法案，民進黨團會全力來反制。倘若立法院三讀修正通過，怎麼對社會交代，更何況明年度的中央政府總預算案先前遭延宕，現在要做的應該是趕進度審總預算案。