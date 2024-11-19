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【重磅快評】不要問習近平說什麼 要問賴清德做什麼

聯合報／ 主筆室
美國總統拜登（左）與中國大陸國家主席習近平（右）16日在秘魯利馬亞太經合會場邊會面，習近平有沒有「點名」賴清德總統，成了羅生門。美聯社
美國總統拜登（左）與中國大陸國家主席習近平（右）16日在秘魯利馬亞太經合會場邊會面，習近平有沒有「點名」賴清德總統，成了羅生門。美聯社

秘魯拜習會，習近平有沒有點名賴清德總統，成了羅生門。我方黨政人士急著替習近平澄清，一口咬定習沒提賴清德，國安局不排除是中共搞認知作戰。偏偏我外交部也才搶著替新加坡總理黃循財作類似澄清，指黃會習沒說反對台獨，卻馬上被新加坡政府打臉。習近平點名賴清德、黃循財表態反對台獨，兩件事放在一起，一下子讓我方官宣潰堤。

根據中共外交部和官媒說法，習近平在和拜登會談時表示，台灣問題、民主人權、道路制度與發展權利是中方四條紅線，並呼籲美方認清賴清德和民進黨當局的台獨本性，慎之又慎處理台灣問題。但我方黨政人士說，從現場可見習並未提到「賴清德」三個字；又向美方確認，拜習不論公開或私下皆未提到賴清德，因此認為這是中共媒宣操作或認知作戰。

更早，黃循財也與習近平會晤，中共官媒報導，黃循財向習表達「反對任何形式的台灣獨立，堅定恪守一個中國原則」。我外交部則強調，經向新加坡查證，確認黃循財沒說那些話；民進黨更批評中共「說謊成性，已經習慣搞國際詐騙」。不料，新加坡外交部隨即表明，「新加坡奉行明確和一貫的『一個中國』政策，反對台灣獨立」。

這下，到底是誰在搞媒宣操作或認知作戰？到底是誰「說謊成性，已經習慣搞國際詐騙」？

黃循財有沒有表態反對台獨？台灣民眾也許不太在乎到底是中共外交部栽贓、新加坡外交部說謊，或我國外交部詐騙；但習近平有沒有當著拜登的面點名賴清德，我方黨政人士言之鑿鑿的查證與澄清，其實已經不重要了，因為我方外交部才被新加坡狠狠打臉。

關鍵是，習近平有沒有點名賴清德，根本不是重點。

如果習近平真的點名了，那當然很重要，代表兩岸關係難有轉圜，大家應該丟掉幻想，作好準備；尤其習近平是在拜習會上點名，那不只是說給拜登聽，更是說給川普聽的，也代表習近平已經開始在為「川普交易」訂價了，台灣要掂掂先前外媒傳出的那五千億期前軍購，端得上川普的白宮大書桌嗎？

如果習近平沒點名賴，台灣就鬆口氣嗎？就算是事後中共外交部和官媒為習補點名，也代表中共中央態度；沒有習近平同意，誰敢把這些話硬栽進習近平嘴裡？何況中共早就點名賴清德，不差這一次。身兼中共中央對台工作領導小組秘書長的外長王毅，包括會見美國國務卿布林肯在內，就多次點名批判「賴清德之流」；那當然不是王毅沒事閒嗑牙。

因此，重點不是在習近平有沒有點名賴清德，而在賴清德有沒有搞台獨？

賴清德這麼在乎習近平點名嗎？賴清德在乎的是習近平點名「賴清德」？或在乎習點名「賴清德的台獨本性」？賴清德當選後不再提台獨，國慶前更強調中華民國是最大公約數。其實賴清德如果拋棄台獨和新兩國論，真誠回歸中華民國和中華民國憲法，聽其言觀其行，很快就能證明習近平的點名點錯了。如此，不但無懼習近平的胡亂點名，也不怕川普的胡亂要價。

因此，不要問習近平說什麼，要問賴清德做什麼！

中共 兩岸關係 台獨 習近平 賴清德

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