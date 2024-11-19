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卓榮泰將重提NCC名單 李彥秀：認為蔡英文任內提名不適合

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
國民黨立委李彥秀。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委李彥秀。圖／聯合報系資料照片

行政院卓榮泰今天表示，因應NCC組織法修法後，行政院會「重新審慎所提名的委員是否能在此時繼續擔任被提名人」。國民黨立委李彥秀指出，卓榮泰的弦外之音，是認為前總統蔡英文在卸任前所提名的四位NCC人事名單已不適合。李彥秀也要求行政院立刻撤回提名名單，另外重提新名單。

NCC人事案卡關許久，行政院長卓榮泰今天終於表示，近期正緊鑼密鼓籌措一份新的人選，讓國會盡速通過，使通傳會順利正常合法運作。

李彥秀對此表示，蔡英文3月中旬與民眾黨主席柯文哲見面時，主動提及NCC人事提名案，當時柯文哲還頗感訝異的認為「這應該是賴清德就任後再處理」，政壇隨後不斷傳出「賴清德想要換上自己人，」現在看來果然不是「空穴來風」。較讓人意外的是行政院宣布的「時間點」剛好落在蔡英文即將出訪CPTTP。好奇卓榮泰事前是否有與蔡英文溝通？

李彥秀表示，據NCC組織法第四條「（NCC委員）任期四年，任滿得連任一次，已連任者不得再任。」NCC代理主委翁柏宗2014年起擔任NCC委員，2019年卸任，2020再回任NCC副主委。就法論法，翁柏宗的確還能繼續擔任「被提名人」。卓榮泰以「減少政治紛爭為由」宣布重新思考名單，顯然不是法律問題，而是政治問題，是種「一石二鳥」政治策略，唯一要處理的恐怕只是黨內派系感受。

李彥秀表示，卓榮泰既然已正式宣布要重新審慎所提名的委員是否能在此時繼續擔任被提名人，行政院就應該立刻撤回目前NCC委員提名名單，另外重新提新名單，否則不僅是對翁柏宗、陳炳宏、羅慧雯及詹懿廉等被提名人的政治凌遲，更是對立法院的不尊重。

NCC 卓榮泰 李彥秀 行政院

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