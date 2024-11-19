轟藍擋不義遺址保存 政治受難家屬：要有承認錯誤勇氣

行政院通過「不義遺址保存條例草案」送立法院審議，多名國民黨立委提出，應將定義時間及範圍擴及至清代、日治殖民時期對原住民迫害。民進黨多名立委及民團控訴，國民黨企圖混淆清代和日治時期政府錯誤，淡化威權傷害，只會阻撓，未推動自己的版本，就是在癱瘓立院審查。

立委范雲今開「國民黨別再掏空轉型正義，阻撓『不義遺址』立法保存」記者會，與立委張雅琳、吳沛憶、黃捷及9個民團共同控訴，國民黨以擴充定義，企圖淡化、掩蓋過去犯下的傷害。

范雲表示，她到大學演講，現場一百多名學生，卻沒人聽過「林義雄」，僅有3人聽過林宅血案，顯示記憶正在流失，歷史場址有效保存，是不遺忘過去威權國家不義行為的必要方式；若是場址消失，歷史與記憶就會快速被遺忘。

「白色恐怖時期所有人都是受害者。」張雅琳強調，不義遺址承載台灣威權歷史和民主轉型的重量，除保存活化外，更需要透過教育推廣，講民主自由的價值傳遞給下一代。

吳沛憶提到，轉型正義是要誠心面對政府自身過錯，國民黨持續阻撓，但卻沒有提出國民黨自己的版本，「就是在癱瘓立院審查，希望盡快將不義遺址保存條例草案修法通過」，不義遺址保存，對撫平台灣社會傷痕、凝聚國家共識都有重要意義，政府應負責，為歷史留下記錄。

黃捷則說，修法延宕的結果，就是文化部無法審定不義遺址，政府難進行後續研究、調查與保存工作，不義遺址的消失，就是再次重演國家的不義。

人權公約施行監督聯盟理事長徐偉群表示，不義遺址就是要保存威權統治的歷史記憶，如今國家面對很多威脅，身為前促轉會的立場，希望條例可盡快通過。

台灣教師聯盟副理事長潘威佑指出，如今許多人對威權毫無所知，要怎麼讓歷史融入教育，就是要靠不義遺址的保存，不讓歷史被遺忘。