試委被提名人拜會民眾黨團 黃國昌讚周弘憲有民主素養

立法院預計下周審查考試院人事同意權案，總統府秘書長潘孟安今天率領被提名人拜會在野黨團，民眾黨立法院黨團總召黃國昌說，民眾黨團秉持以禮相待、來者是客的精神，表達尚未收到問卷答覆的不滿，不過考試院長被提名人周弘憲就事論事、展現最起碼的民主。

立法院長韓國瑜上周召集黨團協商，朝野同意審查考試院人事同意權案，12月17日行使同意權案記名投票表決，潘孟安上午率領考試院正副院長被提名人周弘憲、許舒翔，還有考試委員被提名人鄧家基、黃東益、柯麗鈴、邱文彥、呂秋慧、王秀紅與伊萬．納威等人拜會民眾黨團。

潘孟安致詞時表示，總統府5月底把咨文送到立法院，立法院會也通過朝野協商責付審查，今天陪同被提名人拜會，希望獲得民眾黨團全力支持。

民眾黨立委張啓楷指出，相較於國家通訊傳播委員會（NCC）人事案，考試委員被提名人的名單不錯，不過民眾黨團提出問卷，至今還沒收到任何回覆。潘孟安則說，先前是在等待憲判結果，不過現在議程已經排定，因此會盡可能做出答覆，「我們全力以赴」。

黃國昌回應，民眾黨團重視民主法治，有關人事同意權案的審查，憲法法庭沒有做出暫時處分，既然是三讀生效的法律案，就是國家有效的法律，民眾黨團依法寄送問卷，就是在行使立法院職權，「期待寄出去的問卷得到尊重，比較不會造成不必要誤會。」

民眾黨團也在會後舉行記者會，黃國昌表示，民眾黨團秉持來者是客、以禮相待的精神，清楚表達會善盡立委職責，本次能夠順利排入議程審查，一開始就是由民眾黨團提案，民進黨作為執政黨，沒有想要幹正事，一天到晚抹黑在野黨，聲稱阻擋人事同意權案審查、癱瘓憲政機關，「請民進黨幹點正事，不要一天到晚散播假訊息。」

黃國昌說，民眾黨團也在拜會過程清楚表達，目前為止尚未收到問卷回覆，黨團成員皆有表達強烈不滿，立法院職權行使法三讀通過以後，行政院長卓榮泰提出覆議被否決，經過總統公告就是有效施行的法律，既然都是依法行事，被提名人就應該表明態度立場，如果連基本問題都不回答，莫非是把立法院當成橡皮圖章。

不過，黃國昌也說，周弘憲有清楚向他表達，感謝民眾黨團提案，排審考試院人事案，正式排入院會議程，不管審查的結果如何，周弘憲就是真正就事論事、展現最起碼的民主素養，再次敬告民進黨團不要散播假訊息。