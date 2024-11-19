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台電連兩年撥補千億 郭智輝：明年還會虧、不補虧更多

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰（右）、經濟部長郭智輝（左）上午前往立法院列席報告113年度中央政府總預算案追加預算案編製經過，並針對能源議題進行備詢。記者葉信菉／攝影
行政院長卓榮泰（右）、經濟部長郭智輝（左）上午前往立法院列席報告113年度中央政府總預算案追加預算案編製經過，並針對能源議題進行備詢。記者葉信菉／攝影

113年度中央政府總預算追加預算案，預計補助台電公司1000億元，國民黨立委林思銘詢問，補助後能否保證明年不虧損嗎？經濟部長郭智輝說，明年還是會虧損，但沒有補貼，虧損會更大；他指出，今年追加預算撥補1000億後仍虧損566億，明年總預算撥補台電1000億後虧損約444億元。

立法院今邀卓榮泰率行政團隊報告「113年度中央政府總預算追加預算案」編制。民進黨立委洪申翰質詢指出，追加預算主要使用112年度歲計賸餘，目前歲計賸餘狀況如何？財政部長莊翠雲說，近年歲入好，營所稅反應經濟成長、證交稅反應股市動能良好，出口AI資通訊產品也有優勢。

洪申翰續指，假如千億追加預算沒過會造成什麼影響？卓榮泰回覆，台電財務狀況將無法得到適度改善，雖然調整電價過程已採反映成本原則，用電大戶已不需補貼，但民生用電仍然需要，若沒有追加預算改以內部的錢來補貼，距離台電財政健全的路會更遙遠，這是必經步驟。

郭智輝坦言，若無法獲得補助，台電財務狀況不好，銀行授信等級將下降，付的利息可能增加，也連帶影響先期投資。針對台電經營面，會持續努力有好的表現，財務面則希望得到立法院支持。

國民黨立委林思銘關注，政府過去2年已補助台電4000億元，但截至去年底累積虧損達到3826億元，此次透過追加減預算補助1000億元後，今年底大約還有多少虧損。

郭智輝指出，今年若能獲得1000億元補助，將改善台電財務狀況，會產生434億元的盈餘，還是會虧損566億，明年若獲得1000億補助，會產生556億元盈餘，大約虧損444億元。他強調，撥補是要改善財務狀況，但經營狀況與這1000億元沒有正相關。

郭智輝指出，未來希望能精準控制成本，採購到更便宜的材料，並針對虧損原因分析，進行經營上的改善，林思銘追問，即便1000億元補進去，能保證明年不會虧損嗎？郭智輝說，明年還是會虧損，若沒有補貼，虧損會更大；未來會繼續努力，至於是否撥補，這是政策問題。

台電 郭智輝

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