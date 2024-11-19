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羅智強：民進黨胡亂譴責聯合報新聞 是對美方的害怕

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
國民黨立委羅智強舉例，聯合報當初以頭版頭新聞爆出我方要向美方要購買24架飛機，總統府立刻開記者會譴責聯合報，未料中華航空真的在幾個月後購買了24架波音飛機，由此可見民進黨對美國態度是戒慎恐懼。圖／擷自節目「千秋萬事」
國民黨立委羅智強舉例，聯合報當初以頭版頭新聞爆出我方要向美方要購買24架飛機，總統府立刻開記者會譴責聯合報，未料中華航空真的在幾個月後購買了24架波音飛機，由此可見民進黨對美國態度是戒慎恐懼。圖／擷自節目「千秋萬事」

美中台關係複雜，藍營認為賴清德總統、民進黨政府相當害怕美國，所以搶著當「美國發言人」。國民黨立委羅智強舉例，聯合報當初以頭版頭新聞爆出我方要向美方要購買24架飛機，總統府立刻開記者會譴責聯合報，未料中華航空真的在幾個月後購買了24架波音飛機，由此可見民進黨對美國態度其實是戒慎恐懼。

羅智強今天接受節目「千秋萬事」專訪，與主持人王淺秋聊到美中台三方議題。羅提到賴清德與民進黨政府現在相當害怕美國，所以才會在各種事件上都搶著當美國發言人。

羅智強舉例，民進黨發言系統經常在說謊，像是最近提到我方要購買波音飛機，華航這幾年下來，已經換掉一半機隊。

羅智強接著說，他要談的是聯合報當初以頭版頭新聞指出我方要向美方繳交保護費，購買24架飛機；民進黨立刻開記者會公開譴責聯合報造假，譴責聯合報是沒有良心的媒體，竟以如此「重量級」的方式譴責一家報社。

羅智強指出，總統府這麼「重量」的譴責一定是對的吧？結果不是，不過幾個月後，我方就購買16架飛機，再過幾個月又買8架，總共24架飛機，與聯合報報導的數字一模一樣，民進黨政府這樣大動作澄清是有原因的，主因來自於民進黨對美方的害怕與戒慎恐懼。

民進黨 羅智強 美國

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