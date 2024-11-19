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國營中鋼運通聘陸船員引國安疑慮 卓榮泰允檢討

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰（右）、經濟部長郭智輝（左）上午前往立法院列席報告113年度中央政府總預算案追加預算案編製經過，並針對能源議題進行備詢。記者葉信菉／攝影
行政院長卓榮泰（右）、經濟部長郭智輝（左）上午前往立法院列席報告113年度中央政府總預算案追加預算案編製經過，並針對能源議題進行備詢。記者葉信菉／攝影

民進黨立委洪申翰今天質詢國營事業聘僱中國籍船員議題，他要求行政院2個月內研議逐步減少中國籍船員的規劃。對此，行政院長卓榮泰認為，經濟部應統籌規畫檢討出更合理、安全有效率的方式；經濟部長郭智輝回應，將立刻檢討。

洪申翰日前質詢國安局時提到，國籍船商的台灣船員比例目前已低於20%，取而代之的大多是中國籍船員，若未來台海局勢緊張，台灣船上的中國籍船員到底會聽誰的指揮？其中國安風險應該重視。

立法院今邀卓榮泰率行政團隊報告「113年度中央政府總預算追加預算案」編制。洪申翰質詢指出，現有數據顯示，經濟部轄下有聘僱船員的國營事業共四家，台電、中油、台灣國際造船（台船）及中鋼運通，台電、中油、台船都沒有聘僱中國籍船員，僅中鋼運通聘僱68名中國籍船員；他提醒，國安局長蔡明彥也曾回應，這可能有國安風險。

郭智輝坦言，「（船隻）實際操作訊息萬一被走漏出去，對我們是不利的。會要求中鋼運通立即改善」。卓榮泰表示，「當然希望台海兩岸之間和平共處、和平共榮，大家用經濟發展穩定內部，為社會安定共同努力。但是，確實在表格上看起來，我們有外籍船員跟中國籍船員，而且中國籍的船員數量也不算少。」

卓榮泰建議，經濟部應該要對中鋼及中鋼運通表示，平時就要對外籍，或中國籍船員做適當約束，如果有事情的時候，要強力的管理和管制機制，才能保障公司營運和國家安全。

洪申翰疑惑，中鋼運通就是直接國營事業的公司，為什麼非得要用中國籍船員，而非本土台灣籍和其他外國籍船員？他要求，經濟部應在兩個月內規劃國營事業逐步降低中國籍船員的期程，不要求明天或明年就要讓所有中國籍船員換掉，但至少不讓國安隱患的狀況出現在國營事業，畢竟這些國營事業的船隻進出口都是運送重要物資。

對此，卓榮泰回應，經濟部應統籌規畫檢討出更合理、安全有效率的方式；郭智輝也允諾於2個月內研議逐步降低中國籍船員規劃。

中鋼 卓榮泰 國安

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