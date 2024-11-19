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蔡英文訪加國 李彥秀：賴清德要習慣卸任元首外交突破

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
前總統蔡英文將訪加拿大，圖為她於訪問捷克布拉格期間在「公元兩千論壇」年會發表演講。(路透資料照片)
前總統蔡英文將訪加拿大，圖為她於訪問捷克布拉格期間在「公元兩千論壇」年會發表演講。(路透資料照片)

前總統蔡英文近日將出訪加拿大，國民黨立委李彥秀今日表示，未來賴清德總統恐怕要更習慣「卸任元首」的外交突破，以及「野生蔡英文」台灣到處走。

蔡英文辦公室昨日宣布，應「哈利法克斯國際安全論壇」邀請，20日啟程前往加拿大，出席在加國東岸的哈利法克斯市舉辦的2024HISF年會，於論壇中發表專題演說。

相較蔡英文的活躍，賴清德上任至今，顯得較無明顯外交活動。

李彥秀說，蔡英文10月中旬出訪歐洲，成為首位到訪歐盟總部「所在地」並進入歐洲議會的台灣卸任元首，蔡英文也將在22日至24日出訪加拿大，領取「馬侃公共事務領袖獎章」，並發表演說。令人矚目的是，跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）即將於25及26日在加拿大舉辦。

李彥秀指出，蔡英文卸任不到半年，文連續出訪歐洲與美洲重要國家，還特別選在CPTPP執委會舉辦前出訪東道國，顯然是非常細緻的設計安排；另一個有趣的政治小序曲，17日蔡英文低調前往台南，參加英系幹部告別式，原本並沒有受到特別的矚目，結果賴清德嫡系子弟兵林俊憲不僅現身陪同，還大打「小英牌」，貼文強調「蔡主席也是我的老闆之一」、「她總是溫暖的關心身邊的每一個人」。

李彥秀說，相對於蔡英文首次出訪歐洲前，賴清德特別在官邸會見，凸顯總統的角色，還指派國安會諮詢委員黃重諺隨行，未來賴清德恐怕要更習慣「卸任元首」的外交突破，以及野生蔡英文台灣到處走。

李彥秀認為，相較於前總統陳水扁、馬英九、蔡英文，都在就任三個月內出訪友邦，即將上任滿半年的賴清德顯得「靜悄悄」，可能是顧慮美國總統大選與就職，可能是考慮過境美國的規格，也可能是要避開蔡英文出訪歐美的鋒芒。

李彥秀表示，建議賴總統真的不用考慮太多，元首出訪不僅維繫友邦的邦誼，更能凸顯台灣經濟與民主成就，不論是明年初親自參加帛琉總統惠恕仁在就職，或是近期出訪南太3友邦，過境夏威夷或關島都是最適當、最合理的安排，做就對了，踏出第一步，建立與美方良好的互動與默契，未來的元首外交空間才會更寬廣。

出訪 加拿大 李彥秀 蔡英文 賴清德

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