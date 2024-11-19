國安局否認習近平點名賴清德 葉元之：紐約時報有報導

國安局長蔡明彥昨否認，中國領導人習近平在與美國總統拜登會談時，有提到賴清德總統的名字，這是中共對台灣的認知作戰。國民黨立委葉元之今表示，紐約時報報導習近平有提到賴清德，實在不懂國安局到底在否認什麼。

葉元之秀出紐時新聞截圖，指出報導提到「習近平表示，美國若想維護地區和平，必須旗幟鮮明的反台獨。他（指習近平）還罕見提到台灣總統賴清德，這可能是在警告川普政府不要與其接觸」。

葉元之表示，新聞中確實有出現「總統賴清德」，難道紐約時報也配合中共對台認知作戰？政府把國際上正在發生的事情都說是對台認知作戰，這才是真正的「對台灣人民認知作戰」。