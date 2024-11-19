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國安局否認習近平點名賴清德 葉元之：紐約時報有報導

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國安局長蔡明彥18日赴立法院備詢，會前受訪表示，習近平點名「賴清德」一事，不排除為陸方外交部或官媒刻意操作。記者許正宏／攝影
國安局長蔡明彥18日赴立法院備詢，會前受訪表示，習近平點名「賴清德」一事，不排除為陸方外交部或官媒刻意操作。記者許正宏／攝影

國安局長蔡明彥昨否認，中國領導人習近平在與美國總統拜登會談時，有提到賴清德總統的名字，這是中共對台灣的認知作戰。國民黨立委葉元之今表示，紐約時報報導習近平有提到賴清德，實在不懂國安局到底在否認什麼。

葉元之秀出紐時新聞截圖，指出報導提到「習近平表示，美國若想維護地區和平，必須旗幟鮮明的反台獨。他（指習近平）還罕見提到台灣總統賴清德，這可能是在警告川普政府不要與其接觸」。

葉元之表示，新聞中確實有出現「總統賴清德」，難道紐約時報也配合中共對台認知作戰？政府把國際上正在發生的事情都說是對台認知作戰，這才是真正的「對台灣人民認知作戰」。

葉元之表示，當然不希望中共時時打壓台灣的國際空間，但政府也不應隱瞞事實，只有正視目前兩岸關係的困境，才能思考對策，促進兩岸和平。

國安局長蔡明彥昨否認，中國領導人習近平在與美國總統拜登會談時，有提到賴清德總統的名字，這是中共對台灣的認知作戰。國民黨立委葉元之今表示，紐約時報報導習近平有提到賴清德，實在不懂國安局到底在否認什麼。圖／立委葉元之辦公室提供
國安局長蔡明彥昨否認，中國領導人習近平在與美國總統拜登會談時，有提到賴清德總統的名字，這是中共對台灣的認知作戰。國民黨立委葉元之今表示，紐約時報報導習近平有提到賴清德，實在不懂國安局到底在否認什麼。圖／立委葉元之辦公室提供

中共 習近平 葉元之 賴清德

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