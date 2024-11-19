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增一氣、拆一煤跳票？卓榮泰：是一個氣「換」一個煤

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
行政院長卓榮泰（右）、經濟部長郭智輝（左）上午前往立法院列席報告113年度中央政府總預算案追加預算案編製經過，並針對能源議題進行備詢。記者葉信菉／攝影
行政院長卓榮泰（右）、經濟部長郭智輝（左）上午前往立法院列席報告113年度中央政府總預算案追加預算案編製經過，並針對能源議題進行備詢。記者葉信菉／攝影

行政院長卓榮泰今赴立法院，報告「113年度中央政府總預算追加預算案」，預計補助台電新台幣1千億元。國民黨立委傅崐萁質疑，台電目前共補貼5千億，台灣一年GDP總量低於法國一年GDP總量，為何要高額補貼？卓揆說，不能這樣比較。

卓榮泰今指出，由於俄烏戰爭影響燃料價格是全球性的現象，許多國家調漲電價反映成本，也藉由財政預算補助，減輕用戶負擔、減緩能源價格導致的通貨膨脹。2022年至2024年間，日本補貼約新台幣5500億元，法國補貼約新台幣7千億元，因應燃料漲勢，各國將財政補助視為調整電價配套作法。

傅崐萁說台電目前共補貼5千億，卓榮泰稱「 法國補貼燃料價差7千億台幣」，請問台灣一年的GDP總量？卓揆表示，一年約新台幣26、7兆元。傅再追問，法國一年的GDP總量是多少？卓揆回應，當然不是這樣比較，各國都採取同樣政策。

傅崐萁表示，法國一年GDP總量約是3兆多美元，約合台幣100兆元，法國補助7千億，台灣才26兆要補貼5千億。日本GDP總量為台灣的3倍以上，僅補貼5千5百億。俄烏戰爭讓能量漲價轉嫁為成本，大家都知道，但台灣高額補貼的原因在哪？不是國際能源漲幅，是綠能政策不當跟這麼多弊案，拿人民血汗錢補貼。

卓榮泰表示，台灣民生用電還是比其他各國便宜，補貼政策的程度是比較大的。

傅崐萁又說，台電在2021年還是盈餘，這3年加起來虧損5千5百億，無底洞要填到什麼時候？不是因為俄烏戰爭能源問題，全世界能源已回到俄烏戰爭之前的價位。他細數再生能源電價，並和核電電價比較，核電明顯便宜，質疑台電怎麼可能不倒？

卓榮泰表示，發展綠能是世界共識，必須要發展綠能。傅崐萁反駁，但人家並沒有排除核能。傅又說追加的1千億，可以讓全國孩子8年營養午餐免費，設置500到1000個長照機構，可以蓋1萬5千戶社會住宅，讓全國480萬老人3年免健保費。 卓揆說，這1千億是讓台電財務健全，穩定發電，可以供給更多產業。

傅崐萁又質疑，為何不好好貫徹台中「增一氣，拆一煤」？卓榮泰表示，現在也是一個氣換一個煤，趕快改善台中，燃氣組上來（運行），現在也是如此，沒有改變。

傅崐萁表示，全世界先進國家紛紛走回核電，瑞典2045年前要蓋10座核電廠，只有台灣還在搞意識形態，台電必然會倒，如果台電破產，國家怎麼辦。卓榮泰表示，所以經濟部長郭智輝說要盡快讓台電財政穩定下來，希望財政能夠健全。

中火 傅崐萁 卓榮泰 台電

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