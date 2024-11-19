傳柯文哲指定接班 黃國昌參選竹市？時力放話「奉陪到底」

民眾黨主席柯文哲傳出在獄中指定民眾黨立法院黨團總召黃國昌接班，加上先前黃被問到是否參選竹市長曾鬆口「不排除任何可能性」，話題在地方引起熱議。黃過去待過的時代力量更批黃「背信忘義」，甚至開嗆若黃來選，時力絕對派人奉陪到底。

柯文哲因京華城案繼續延押，媒體爆料，柯文哲會於開庭時指定民眾黨立委黃國昌接班黨主席，雖黃國昌今天受訪時強調，民眾黨目前沒有代理黨主席的問題，豈容這種綠營側翼說三道四、介入黨內事務。但因黃之前被媒體問到是否參選新竹市長曾鬆口：「2026年不排除任何可能性」，話題在地方政壇引起熱烈討論。

時代力量新竹市議員林彥甫指出，謠傳柯文哲指定黃國昌接班，顯示民眾黨前景堪憂，才會選擇一個拋棄價值、背信忘義的人來接任主席。如果民眾黨真的重視新竹市，就應該把握執政的期間，好好推動市政，展現給市民看，而不是把新竹市當作政治利益分贓的剩菜剩飯。屆時黃國昌如果真的來新竹市選，時代力量絕對會派人奉陪到底。

民進黨新竹市議員曾資程則說，看民眾黨因為柯文哲發生的弊案，劇情張力可說高潮迭起，如同上演一齣宮廷戲，在獄中羈押禁見還可以延長、請假，令人匪夷所思。至於黃國昌要不要接黨主席，曾資程說，這個是民眾黨內部的事務，他不多加置喙，而黃國昌要來新竹市參選，在這民主時代，任何人要來新竹，都是他的權利，但是對於一個沒有淵源、沒有對在地，只是想靠著聲量搏版面來爭取市民的支持，他要打一個很大的問號。

民眾黨新竹黨部主委李國璋表示，關於北檢最新進度消息，他感到匪夷所思，他還是要再一次強調，到底鏡周刊掌握的這些內容是誰外洩的，「我們不予置評」，但希望檢調能夠重視外洩司法資訊的問題。