快訊

嚇！大學生用聊天機器人Gemini做功課被回「Please die」 Google回應了

聽說台灣很落後！英國母女不信 來台大讚一事：每天都被驚豔

12強賽／中華隊預賽防禦率遠超南韓 力壓日本王牌投手群

聽新聞
0:00 / 0:00

傳柯文哲指定接班 黃國昌參選竹市？時力放話「奉陪到底」

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
時代力量新竹市議員林彥甫指出，屆時黃國昌如果真的來新竹市選，時代力量絕對會派人奉陪到底。圖／時代力量新竹市黨部提供
時代力量新竹市議員林彥甫指出，屆時黃國昌如果真的來新竹市選，時代力量絕對會派人奉陪到底。圖／時代力量新竹市黨部提供

民眾黨主席柯文哲傳出在獄中指定民眾黨立法院黨團總召黃國昌接班，加上先前黃被問到是否參選竹市長曾鬆口「不排除任何可能性」，話題在地方引起熱議。黃過去待過的時代力量更批黃「背信忘義」，甚至開嗆若黃來選，時力絕對派人奉陪到底。

柯文哲因京華城案繼續延押，媒體爆料，柯文哲會於開庭時指定民眾黨立委黃國昌接班黨主席，雖黃國昌今天受訪時強調，民眾黨目前沒有代理黨主席的問題，豈容這種綠營側翼說三道四、介入黨內事務。但因黃之前被媒體問到是否參選新竹市長曾鬆口：「2026年不排除任何可能性」，話題在地方政壇引起熱烈討論。

時代力量新竹市議員林彥甫指出，謠傳柯文哲指定黃國昌接班，顯示民眾黨前景堪憂，才會選擇一個拋棄價值、背信忘義的人來接任主席。如果民眾黨真的重視新竹市，就應該把握執政的期間，好好推動市政，展現給市民看，而不是把新竹市當作政治利益分贓的剩菜剩飯。屆時黃國昌如果真的來新竹市選，時代力量絕對會派人奉陪到底。

民進黨新竹市議員曾資程則說，看民眾黨因為柯文哲發生的弊案，劇情張力可說高潮迭起，如同上演一齣宮廷戲，在獄中羈押禁見還可以延長、請假，令人匪夷所思。至於黃國昌要不要接黨主席，曾資程說，這個是民眾黨內部的事務，他不多加置喙，而黃國昌要來新竹市參選，在這民主時代，任何人要來新竹，都是他的權利，但是對於一個沒有淵源、沒有對在地，只是想靠著聲量搏版面來爭取市民的支持，他要打一個很大的問號。

民眾黨新竹黨部主委李國璋表示，關於北檢最新進度消息，他感到匪夷所思，他還是要再一次強調，到底鏡周刊掌握的這些內容是誰外洩的，「我們不予置評」，但希望檢調能夠重視外洩司法資訊的問題。

李國璋表示，昨天中央委員會已統一通過請柯文哲繼續請假3個月，他共同提案人之一，也經過中央委員會全數舉手同意，在記者會中也有鄭重宣布，所以這件事，請鏡周刊或是北檢不要再自己來編故事來煽風點火了，民眾黨在內部沒有人討論過這件事情，因此對於這件事情也感到非常有趣。

民眾黨新竹黨部主委李國璋表示，昨天中央委員會已統一通過請柯文哲繼續請假3個月，內部並無人討論接班問題。記者黃羿馨／攝影
民眾黨新竹黨部主委李國璋表示，昨天中央委員會已統一通過請柯文哲繼續請假3個月，內部並無人討論接班問題。記者黃羿馨／攝影
民進黨新竹市議員曾資程則說，看民眾黨因為柯文哲發生的弊案，劇情張力可說高潮迭起，如同上演一齣宮廷戲。記者黃羿馨／攝影
民進黨新竹市議員曾資程則說，看民眾黨因為柯文哲發生的弊案，劇情張力可說高潮迭起，如同上演一齣宮廷戲。記者黃羿馨／攝影

新竹 時代力量 民眾黨 黃國昌

延伸閱讀

死刑須一致決 黃國昌爆：30死囚評議簿已銷毀、勢必非常上訴

民眾黨同意柯文哲續請假3個月 地方黨部主委：最團結的一刻

柯文哲偵訊時稱讓黃國昌接主席 北檢：不便回應

柯文哲延假…應「壯士斷腕」下令改選黨主席？ 蔡正元搖頭：白營沒那麼蠢

相關新聞

台電連兩年撥補千億 郭智輝：明年還會虧、不補虧更多

113年度中央政府總預算追加預算案，預計補助台電公司1000億元，國民黨立委林思銘詢問，補助後能否保證明年不虧損嗎？經濟...

賴總統半年聲望創新低 游盈隆：首次執政困境已在眼前

台灣民意基金會今天公布最新民調顯示，賴清德總統聲望贊同者42.8%、不贊同者43%，兩數據首度出現交叉。台灣民意基金會董...

死刑須一致決 黃國昌爆：30死囚評議簿已銷毀、勢必非常上訴

憲法法庭在今年9月宣判死刑部分合憲、限縮適用範圍，包含判處死刑須經各級法院合議庭法官一致決。民眾黨立法院黨團總召黃國昌今...

遭傅崐萁指用兒當人頭避財產申報 郭智輝嗆：不實指控

行政院長卓榮泰今赴立法院，報告「113年度中央政府總預算追加預算案」。國民黨立委傅崐萁質詢時，指經濟部長郭智輝用兒子當人...

勞動部分署長涉霸凌員工遭拔官 前部長許銘春也道歉了

勞動部勞動力發展署北分署員工疑遭職場霸凌輕生，勞動部今天公布調查結果，分署長謝宜容降調為非主管職，並送考績委員會議處。勞...

卓榮泰將重提NCC名單 李彥秀：認為蔡英文任內提名不適合

行政院長卓榮泰今天表示，因應NCC組織法修法後，行政院會「重新審慎所提名的委員是否能在此時繼續擔任被提名人」。國民黨立委...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。