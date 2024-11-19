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考試委員拜會民眾黨 張啓楷盼早交問卷

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
總統府秘書長潘孟安19日率考委被提名人拜會民眾黨團。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
總統府秘書長潘孟安19日率考委被提名人拜會民眾黨團。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

民眾黨有對考試委員提名人發出問卷，盼儘速回覆！」總統府秘書長潘孟安19日率領考試院長提名人周弘憲、副院長提名人許舒翔與其餘考委提名人拜會民眾黨團。黃國昌表示，相關人選都是一時之選，民眾黨是最早提案要求審考委的，會理性、務實審查；同黨立委張啓楷則要求考委儘速繳交針對政策表態的問卷。

潘孟安19日帶著考試院正副院長被提名人周弘憲、許舒翔，還有邱文彥、鄧家基、王秀紅、呂秋慧、柯麗鈴、黃東益與伊萬．納威等考委被提名人拜會。潘孟安已先於15日拜會過國民黨與民進黨團。

強調沒擋考委人事

黃國昌首先表示，考委被提名人能被總統提名值得佩服，民眾黨會秉持理性、務實與科學的初衷，善盡立委職責，將國家利益至於政黨利益前，審查相關人事案。

「民眾黨是最早提議排審考試委員的！」黃國昌如此強調，接著潘孟安便逐一開始介紹考委人選的背景與專長。介紹完後，民眾黨立委張啓楷表示，考委能被總統提名都是一時之選，相關人選在社會上的評價，人選相對於NCC委員與大法官都更佳，只是之前民眾黨發文給考委被提名人的問卷，至今都還沒有回應。

林國成話家常解尷尬

潘孟安解釋說，是因為之前憲法判決還在處理，如今國會改革的憲判第9號已出，他們會在25日前回覆。但黃國昌反駁說，憲判第9號並沒有說人事權的部分違憲，且暫時處分也沒有凍結《立法院職權行使法》人事權審查的條文，希望之後能夠儘早提交問卷。

原本氣氛一度很嚴肅，但民眾黨立委林國成致詞時，隨即就開始跟考委提名人，包括周弘憲、許舒翔、鄧家基與黃東益等人寒暄，提到不管在過去台北市里長、議員，還有學校指導教授等緣分，讓黃國昌笑說：「到時候黨團會議你要不要利益迴避啊！」讓氣氛一下就輕鬆起來。

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