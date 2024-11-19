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民眾黨團向試委被提名人追問卷 潘孟安：25日前回覆

中央社／ 台北19日電

總統府秘書長潘孟安今天陪同考試院長、副院長及考試委員被提名人拜會民眾黨立法院黨團。民眾黨立委當面追問何時回覆問卷，潘孟安表示，先前在等憲判結果，25日前會送給各立委，一定符合要求。

考試院第13屆院長、副院長及考試委員任期今年8月31日屆滿，依據憲法增修條文第6條第2項規定，總統賴清德已提名前考試院副院長周弘憲出任第14屆考試院長、前考選部長許舒翔出任考試院副院長。

民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，誠摯歡迎潘孟安與全體被提名人拜會，這次考試院人事案審查，是由民眾黨團率先提案，日前也透過協商敲定具體審查日程，民眾黨團全體立委都會負責任審查，這態度始終如一沒改變。

黃國昌表示，相信能夠得到總統提名，本身就令人佩服，民眾黨團將一本初衷，並秉持黨主席柯文哲所交代的理性、務實、科學，將善盡立委職責，把國家利益放在政黨利益之上，來進行人事同意權審查。

民眾黨立委張啓楷表示，相較於最近的大法官、國家通訊傳播委員會（NCC）人事案，考試院人事案相對受到大家肯定；民眾黨團是第一個提議審查，也曾發出問卷，但問卷到現在還沒回來，是否是總統府有意見，並希望盡快回覆，這樣審查時才有依據。

潘孟安表示，先前在等待憲法法庭判決結果，結果出爐後憲判寫得很清楚，雖然議程已經排出來，但目前還沒收到協商結論，不過25日前會送過去給各立委，一定會符合各位的要求，「議程已經排出來，我們會全力以赴」。

黃國昌表示，民眾黨團當初寄送問卷時，憲法法庭並未就人事同意權審查問題作成暫時處分，而一個三讀生效的法律案，憲法法庭未做暫時處分，就是生效的法律，況且大法官最後也宣告合憲。他說，期待寄出去的問卷能得到尊重，才不會在接下來的審查過程造成不必要誤會。

民眾黨立委林國成指出，他與潘孟安、多位被提名人都有點關係，有人是同鄉，有些則是從政後曾共事相處，因此他對今天拜會感到相當親切，民眾黨團對事不對人，雖然他們對試委被提名人滿意度高，但投票怎麼投還不知道。

林國成建議潘孟安，有關人事同意權這類提名，總統府與立法院黨團的溝通非常重要，「不要一味割稻尾」；民眾黨團之所以高度接受考試院被提名人，第一個原因是不能耽擱國家考試，其次則要呼籲被提名人別抱持「綠友友」精神，而交情歸交情，審查時該問的還是會問。

黃國昌表示，他聽完才知道林國成跟各位被提名人這麼熟，並打趣地說，黨團投票時再利益迴避一下，引發現場一陣笑聲。

民眾黨 潘孟安 考試院

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