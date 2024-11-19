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死刑須一致決 黃國昌爆：30死囚評議簿已銷毀、勢必非常上訴

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立法院黨團總召黃國昌。記者林伯東／攝影
民眾黨立法院黨團總召黃國昌。記者林伯東／攝影

憲法法庭在今年9月宣判死刑部分合憲、限縮適用範圍，包含判處死刑須經各級法院合議庭法官一致決。民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，現有的37名死刑犯當中，其中30人評議簿已經不見，依照憲判制的判決，勢必要提非常上訴，「司法院準備好了嗎？」

民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，黃國昌受訪時表示，立法院司法及法制委員會昨天到台北地方法院考察，大家都是去交換問題而不是郊遊，自己過去在委員會質詢也有詢問，憲法法庭要求死刑判決三級三審一致決，這是按照哪一個國家的立法例，這麼基本的問題，司法院無法回答。

黃國昌指出，現有的37名死刑犯當中，其中30人評議簿已經不見，因為超過保存時效被銷毀，當初有無一致決，現在已經不可考，以法律的用詞來說，就是陷於真偽不明，不僅是檢察官、法官跟全民要承擔，檢查總長依照憲判制的判決，接下來勢必要提起非常上訴。

媒體詢問，國民黨立委翁曉玲提出憲法訴訟法修正草案，聲稱不少民眾黨立委私下表達支持立場，黃國昌則說，民眾黨團已經做出決議，不支持目前的憲法訴訟法，這種毫無下限的處理方式，民眾黨團會提出黨團版本。

司法院 死刑 民眾黨

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