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遭傅崐萁指用兒當人頭避財產申報 郭智輝嗆：不實指控

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
行政院長卓榮泰、經濟部長郭智輝（圖）上午前往立法院列席報告113年度中央政府總預算案追加預算案編製經過，立法委員傅崐萁質疑郭智輝名下股票利用兒子當人頭公司進行移轉，郭智輝動怒回應。記者葉信菉／攝影
行政院長卓榮泰、經濟部長郭智輝（圖）上午前往立法院列席報告113年度中央政府總預算案追加預算案編製經過，立法委員傅崐萁質疑郭智輝名下股票利用兒子當人頭公司進行移轉，郭智輝動怒回應。記者葉信菉／攝影

行政院長卓榮泰今赴立法院，報告「113年度中央政府總預算追加預算案」。國民黨立委傅崐萁質詢時，指經濟部長郭智輝用兒子當人頭轉讓名下股份，規避財產申報。郭回擊，這是不實指控，他表示抗議。

傅崐萁為今日首位質詢，質詢時針對郭智輝。他說，郭智輝從520到現在有很多奇怪言論，又沒有風骨，最近說要蓋在菲律賓呂宋島設電廠，建置海底電纜將綠電輸送回台灣等。郭表示，他們都計算過，傅呈現的簡報標題有點誤解。

傅崐萁表示，郭智輝覺得可行就做。郭說，他講過了，他買電一定不會超過現在的成本。

傅崐萁接著向卓榮泰表示，郭智輝這個經濟部長不是真正的科技研發，只是代理商、小公司的企業主。他也不知道郭是台灣的經濟部長，還是日本招商局長？台積電去熊本，上下游產業竟然都想帶去日本，中美就是在打科技戰，科技含金量最高，這些人離開，台灣就空掉了，郭在幫熊本招商？台積電為何是護國神山？因為有台積電在台灣，沒有人敢動台灣。卓揆說，佈局全球是壯大台灣整個產業鏈，是戰略目標。

傅崐萁接著又說，郭智輝幫熊本招商，崇越也在熊本，今年接任經濟部長，4月10日轉讓名下股票，股票轉到哪裡去？郭智輝說，他都照實申報。

傅崐萁嗆郭智輝「我就揭穿你」，指郭用兒子郭冠宏當人頭，轉到他兒子的高毅投資，他兒子只有480股、值4800元台幣，這家公司有8000萬（800萬股），郭智輝持有99.9%，4月10日轉讓這家公司還無核准，4月24日才核准，用兒子規避財產申報，「我昨天到監察院查過你的財產申報。」

郭智輝也動怒，回嗆傅崐萁「我完全按照法律申報，你這是不實指控，我表示抗議！」卓榮泰也向傅表示，「你的邏輯、推論都有問題，應該給部長充分說明。」

雖然傅崐萁的發言時間已到，傅仍持續批評郭，郭也回擊。立法院長韓國瑜不斷說「好，謝謝」試圖緩和，但傅郭兩人一度在台下對罵。

傅崐萁 財產申報 郭智輝

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