快訊

iPhone 17 Air薄度曝！將成史上最薄iPhone 配台積電新晶片效能更高

留不住！北市和平新生天橋今開拆 30天完成封橋拆除作業

12強／中華隊飛東京「最年輕7人」搭經濟艙！曾頌恩差1天飲恨

影／分署長背景超硬？王鴻薇批勞動部不敢動土皇帝

攝影中心／ 記者杜建重／台北即時報導
王鴻薇（右）表示，吳姓公務員在辦公室離世事發至今，很多地方民代、網路以及分署同仁都出來爆料，但勞動部卻對這件事情的反應慢半拍，直到國民黨團宣布要開記者會了，勞動部才緊急宣布今天早上10點要公布調查報告。記者杜建重／攝影
王鴻薇（右）表示，吳姓公務員在辦公室離世事發至今，很多地方民代、網路以及分署同仁都出來爆料，但勞動部卻對這件事情的反應慢半拍，直到國民黨團宣布要開記者會了，勞動部才緊急宣布今天早上10點要公布調查報告。記者杜建重／攝影

針對勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署一名39歲吳姓公務員，疑似遭分署長謝宜容霸凌，11月4日在辦公室離世。對此國民黨立委王鴻薇、黃健豪和王育敏今天上午舉行記者會指出，吳姓公務員遭霸凌那段時間，有近百封的陳情信卻都沒用，還傳出謝宜容背後因為有綠營強力靠山而沒人敢動，王鴻薇痛批勞動部是「不敢動土皇帝嗎」？

王鴻薇表示，吳姓公務員在辦公室離世事發至今，包含很多地方民代還有網路以及分署同仁都出來爆料，但勞動部身為一個職場環境的主管機關，卻對這件事情的反應慢慢吞吞，一直到昨天國民黨團宣布要開記者會了，勞動部才緊急宣布今天早上10點要公布調查報告，可見這件職場霸凌事件有多重要。

王鴻薇譴責勞動部，這件事情引起這麼大的討論與風波，一直到現在已經超過兩周了，勞動部才要對外說明，她想請問勞動部：兩個禮拜沒有調查報告，無法對外交代，你到底在怕誰？王鴻薇指出，這位分署長謝宜容被外界形容，因為「她的靠山很硬」，難道勞動部根本不敢動這位土皇帝？王鴻薇說，今天召開記者會的目的，除了要繼續監督勞動部如何處理這個職場霸凌事件，另外也希望勞動部在這次事件之後，一定要建立一個暢通的通報機制，不要再讓悲劇發生。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

針對勞動部吳姓公務員疑似遭分署長謝宜容霸凌離世，國民黨立委王鴻薇（中）、黃健豪（右）和王育敏（左）今天上午召開記者會痛批勞動部，是不是因為謝宜容背後有強力靠山，勞動部才不敢動這位土皇帝？記者杜建重／攝影
針對勞動部吳姓公務員疑似遭分署長謝宜容霸凌離世，國民黨立委王鴻薇（中）、黃健豪（右）和王育敏（左）今天上午召開記者會痛批勞動部，是不是因為謝宜容背後有強力靠山，勞動部才不敢動這位土皇帝？記者杜建重／攝影

勞動部 霸凌

延伸閱讀

正版財經網紅粉專遭鎖 王鴻薇：數發部有必要存在嗎？

憲訴法修法歧異 王鴻薇駁藍白合破局：綠不必見縫插針

潘孟安稱無缺電隱憂 王鴻薇：沒缺電要跟菲國買綠電？

疑綠營介入標案 王鴻薇四問：原民會想掩飾什麼

相關新聞

勞動部公務員之死 藍委：包庇謝宜容 問責何佩珊

勞動部北分署一名員工傳遭分署長謝宜容職場霸凌，導致離世。國民黨立院黨團今開記者會指出，謝宜容上任後已經有81人離職，勞動...

賴總統半年聲望創新低 游盈隆：首次執政困境已在眼前

台灣民意基金會今天公布最新民調顯示，賴清德總統聲望贊同者42.8%、不贊同者43%，兩數據首度出現交叉。台灣民意基金會董...

【即時短評】NCC委員要重新提名？在野黨別高興得太早

關於NCC委員的人事爭議，近日有重大轉折。在立法院完成NCC組織法修法，讓具有翁柏宗無法以代理主委身分延任後，行政院長卓...

遭傅崐萁指用兒當人頭避財產申報 郭智輝嗆：不實指控

行政院長卓榮泰今赴立法院，報告「113年度中央政府總預算追加預算案」。國民黨立委傅崐萁質詢時，指經濟部長郭智輝用兒子當人...

考試委員拜會民眾黨 張啓楷盼早交問卷

「民眾黨有對考試委員提名人發出問卷，盼儘速回覆！」總統府秘書長潘孟安19日率領考試院長提名人周弘憲、副院長提名人許舒翔與其餘考委提名人拜會民眾黨團。黃國昌表示，相關人選都是一時之選，民眾黨是最早提案要求審考委的，會理性、務實審查；同黨立委張啓楷則要求考委儘速繳交針對政策表態的問卷。

死刑須一致決 黃國昌爆：30死囚評議簿已銷毀、勢必非常上訴

憲法法庭在今年9月宣判死刑部分合憲、限縮適用範圍，包含判處死刑須經各級法院合議庭法官一致決。民眾黨立法院黨團總召黃國昌今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。