影／分署長背景超硬？王鴻薇批勞動部不敢動土皇帝

針對勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署一名39歲吳姓公務員，疑似遭分署長謝宜容霸凌，11月4日在辦公室離世。對此國民黨立委王鴻薇、黃健豪和王育敏今天上午舉行記者會指出，吳姓公務員遭霸凌那段時間，有近百封的陳情信卻都沒用，還傳出謝宜容背後因為有綠營強力靠山而沒人敢動，王鴻薇痛批勞動部是「不敢動土皇帝嗎」？

王鴻薇表示，吳姓公務員在辦公室離世事發至今，包含很多地方民代還有網路以及分署同仁都出來爆料，但勞動部身為一個職場環境的主管機關，卻對這件事情的反應慢慢吞吞，一直到昨天國民黨團宣布要開記者會了，勞動部才緊急宣布今天早上10點要公布調查報告，可見這件職場霸凌事件有多重要。

王鴻薇譴責勞動部，這件事情引起這麼大的討論與風波，一直到現在已經超過兩周了，勞動部才要對外說明，她想請問勞動部：兩個禮拜沒有調查報告，無法對外交代，你到底在怕誰？王鴻薇指出，這位分署長謝宜容被外界形容，因為「她的靠山很硬」，難道勞動部根本不敢動這位土皇帝？王鴻薇說，今天召開記者會的目的，除了要繼續監督勞動部如何處理這個職場霸凌事件，另外也希望勞動部在這次事件之後，一定要建立一個暢通的通報機制，不要再讓悲劇發生。

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