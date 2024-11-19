勞動部公務員之死 藍委：包庇謝宜容 問責何佩珊

勞動部北分署一名員工傳遭分署長謝宜容職場霸凌，導致離世。國民黨立院黨團今開記者會指出，謝宜容上任後已經有81人離職，勞動部本應保護全國勞工權益，結果卻發生這種憾事，難道不諷刺嗎？勞動部如果要繼續包庇謝宜容，他們下一個問責的對象就是勞動部長何佩珊。

國民黨立院黨團首席副書記長王鴻薇說，近期有許多人都有揭發謝宜容離譜行徑，謝上任一年半，已經有81人離職。此次事件在員工死亡後，謝宜容還要求救護人員不得蓋白布，已有錄音檔流出。另外，謝宜容還在分署內安裝軌道燈，導致電費暴漲，一年還要百萬送禮，並且客製化，相當離譜。

王鴻薇提到，國民黨立委廖偉翔在事件發生後，向勞動部索取資料，想了解這名員工是否有提出申訴；勞動部回應，「北基宜花金馬分署未接獲該員相關申訴」，希望勞動部今天公諸於世調查報告時，能對外說清楚講明白，該懲處的就要懲處，該下台就下台，如果繼續包庇，下一個問責的對象就是何佩珊。

國民黨立委王育敏則說，勞動部主管的是全國勞工權益，然而勞動部內竟也發生職場霸凌，令人覺得諷刺，全國都無法接受這種情形。另外，如果真像外界所爆料一樣，之前早有人投訴，為何前勞動部長許銘春、現任部長何佩珊皆未積極辦理？

國民黨立委黃健豪指出，有民進黨立委提出資料，謝宜容2023年3月到任至今，分署的離退人員就高達81人，包括主管職有9名主任、5名科長、2名股長、1名場長等，謝根本完全不適任，應該立即停職。

黃健豪說，近期除了勞動部問題，還有海科館長、台電經理對員工霸凌等相關事件。這些霸凌事件都有共同背景，就是主管背後有黨政高層人士撐腰。

黃建豪質疑，雖然政府有訂定員工職場霸凌處理相關流程，但如果涉及機關首長，要再向上級回報，如果一個公務員被霸凌，該找誰陳述？找部長？還是找總統？另外，我國在法令上該成立第三方申訴機構，從近年機關內部霸凌便可看出現行機制完全失效，難道要每次都有錄音檔才能申訴成功嗎？

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