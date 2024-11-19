痛心喊話陳啟昱 卓榮泰：速到案、敢做敢當

行政院長卓榮泰今赴立法院，報告「113年度中央政府總預算追加預算案」。該案預計補助台電公司新台幣1千億元。民眾黨立委張啓楷質詢時提及台鹽綠能前董座陳啟昱涉弊遭通緝一事，卓揆喊話陳儘速到案，敢做敢當。

張啓楷質疑，為什麼又要追加1千億？根本是無底洞。有個大黑洞是，賴清德總統日前提到，買綠電的過程出現一堆弊案，賴總統也喊話陳啟昱趕快到案。張呼籲，卓榮泰要趕快讓檢調動員把人抓回來，把錢補回來，陳啓昱簽了不平等條約，未來政府最少要賠償140億，台鹽綠能出狀況，人家可求償14億工程款的十倍。

卓榮泰說，他希望陳啟昱盡快到案，敢做敢當，面對司法，才不枉費國人過去支持，他覺得非常痛心。關於綠能犯罪，已開始追查，幾次要求法務部等追查，也設定時程跟目標。對於台鹽綠能的狀況，希望透過法律救濟，盡量減少損失，維護台鹽的做法，也要對國人有所交代，數次要求法務部找到當事人。

張啓楷提到近期數起綠能弊案，以及前總統蔡英文爭取連任時，出席全國綠能產業後援會的活動，當中不少涉及綠能弊案的再生能源公司董座。他說，4、5個案子都是幾億、幾億的在搬錢，利益太多，所以出現蟑螂。

卓榮泰承諾當然要追查，並強調三大原則，有爭議的地、太小的地不要開發；讓業者面對地方人士不合理，公權力全力介入；農漁民權利要適度提升，保障農漁民利益，不受地方人士左右。經濟部長郭智輝說，在卓揆處理下，經濟部、法務部還有農業部都在建立平台，防止這些弊病、蟑螂可以再次肆虐光電領域，剛剛提到的部分都列為未來改進的參考。

張啓楷表示，利潤太高的問題在於躉購電價，躉購電價之所以出問題，簽的時候用協調的，自然價格就高，又一次簽20年，所以綠能蟑螂就跑進去。各國發展再生能源，通常會先用躉購制度，但市場成熟了，躉購機制就會退場，避免過高利益。他提議躉購機制退場，以落實真正公開透明，改善台電財務虧損。

卓榮泰說，已經往這方向進行。張啓楷追問，何時會有落日的時程？郭智輝表示，回部裡討論，盡快給答案，有的已經在進行，有的還沒有進行，還是要跟大家討論怎麼能順利。

卓榮泰也說，在契約當中的要合法進行，不能再出現任何狀況，有新的發展一定朝降低成本的方式進行，這也是躉購電價當初設計的原則，將來一定往更合理電價計算成本方向。