NCC運作恐停擺 卓榮泰：正緊鑼密鼓籌措新的人選

「國家通訊傳播委員會組織法部分條文修正案」上周五正式三讀通過，刪除了備受爭議的萬年延任條款，此修法使NCC代理主委翁柏宗無法延任，也導致NCC因委員人數不足面臨運作停擺危機。行政院長卓榮泰今天表示，行政院正緊鑼密鼓籌措新的人選，期望國會能盡速完成審議程序，讓NCC恢復正常、合法的運作。他強調，這將是保障國人通訊與傳播權益的首要之務。

卓榮泰今天率內閣團隊赴立法院，報告「113年度中央政府總預算追加預算案」編製經過並接受質詢。他在會中提到，明天是賴清德總統及新內閣上任滿六個月的日子，感謝國人對內閣的包容與指教。他表示希望未來能通過更多福國利民的法案，甚至能減少一些政治的紛爭。卓榮泰進一步呼籲各界支持，表示行政院將邀請社會各界專業人士加入通傳會的行列，共同推動國家通訊與傳播領域的發展。