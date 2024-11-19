撥千億給台電補虧損　卓榮泰：抑低通膨維持供電穩定

台電財政情況連年赤字，累計虧損將近4000億，行政院日前拍板明年度中央政府總預算追加預算案，預計補助台電1000億元。行政院長卓榮泰報告指出，經濟部主要是補助台電因國際燃料成本上漲，為穩定物價及照顧民生、弱勢所吸收用電成本所需經費。

為有效緩減國際燃料成本提高，造成台電公司的經營困難，前行政院長陳建仁5月2日拍板「113年度中央政府總預算追加預算案」，預計補助台電公司1000億元，此案送立法院審議至今尚未通過。

立法院今邀請卓榮泰、主計長陳淑姿、財政部長莊翠雲及相關部會首長報告。根據行政院書面報告指出，2022年俄烏戰爭爆發，導致國際燃料價格大幅上漲，引發全球性的通貨膨脹，世界各國無不面臨燃料價格上漲以致衝擊民生經濟的挑戰。

卓榮泰說明，俄烏戰爭影響燃料價格是全球性的現象，許多國家調漲電價反映成本，也藉由財政預算補助，減輕用戶負擔、減緩能源價格導致的通貨膨脹，例如2022年至2024年間，日本補貼約5500億元，法國補貼約7000億元，因應燃料漲勢下，世界各國都將財政補助視為調整電價的政要配套作法。

他指出，我國為維持物價穩定、減緩經濟民生所受的衝擊，採取緩漲電價的政策，2022年至今，由台電配合政策下，對整體經濟及民生有相當程度的貢獻。

卓榮泰表示，2022年至今，台電持續吸收國際燃料價格大漲與國內電價緩漲之間的價差，累計住家及小商家民生用電吸收2609億元、衰退產業部分吸收697億元、社會弱勢部分吸收213億元，因電價未能即時反映成本，以致台電公司產生虧損；儘管政府累計增資2500億元，但是用於更新設備，無法彌補虧損。

關於本次追加預算案編列挹注台電所需經費，卓榮泰指出，追加預算案歲出共編列1000億元，財源規劃為「債務之舉借」1000億元，但此部分將優先運用112年度歲計賸餘加以支應。主要補助台電公司因國際燃料成本上漲，為穩定物價及照顧民生、弱勢所吸收用電成本所需經費。

他說，為確保台灣在經濟發展、能源供應、民生及國家 安全等各個面向能穩定發展，補貼台電公司， 以持續抑低通膨、並維持供電穩定仍屬必要，盼立法院支持。