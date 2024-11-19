【即時短評】NCC委員要重新提名？在野黨別高興得太早

關於NCC委員的人事爭議，近日有重大轉折。在立法院完成NCC組織法修法，讓具有翁柏宗無法以代理主委身分延任後，行政院長卓榮泰公開表示，將「新審慎所提名的委員是否能在此時繼續擔任被提名人」，換言之，就是可能會重新提名NCC委員和正副主委人選。由於賴政府上任後，對相關爭議始終鐵板一塊，此番變化，是否意味朝野對抗態勢有所鬆動？平心而論，言之過早。

目前賴政府的人事提名爭議含括三大機關：司法院正副院長及大法官、考試院正副院長及考試委員，以及NCC正副主委和委員。卓榮泰說要重新考慮NCC的提名，想當然耳的推論，一是提名的人選到底是誰？二是就是既然NCC委員可以重新提名，爭議更大的大法官是否也可能重新提名？

先談「重新提名的人選到底是誰」。在卓榮泰今早的談話裡，他還透露了一個重要訊息，即「最近正緊鑼密鼓籌措一份新的人選讓國會盡速通過」；也就是說，可能在立法院修法前，就已經開始新人選的提名工作。但這樣的提名工作，外界並無從得知。換句話說，可以想見，就算有新名單，也是「行政院」或「府院高層內部擬定」的名單。而這樣的名單是不是會「避免爭議」，仍讓外界高度懷疑。

其次，是所謂NCC委員重新提名，是否意味未來考試院、司法院人事也可能因為高度爭議而部分或全部重提。在思考這個問題前，不能迴避兩個問題：第一，是在這三個人事案中，NCC人事是唯一個由前任行政院長陳建仁、也就是前總統蔡英文任內所提名的；第二，在這三個人事案中，NCC人事是唯一一個由行政院長提名，其餘二個，都是由總統提名。

也就是說，收回NCC委員的提名，對於現在的賴政府而言，只能說是收回「舊政府的提名」、「前任蔡政府的提名」，與現任行政院長卓榮泰無關，更無涉「賴總統的威信是否減損」。更進一步看，重新提名，反而可能讓賴清德總統更能提名「自己人」。由此觀之，這不但未必是「鬆動」，而是「鞏固」自己的權威、彰顯「改朝換代」意味了。

所以對於卓榮泰說NCC要重提人事，在野黨不用太早定調這是否就是「正向改變」，畢竟從現在賴政府較過去蔡政府更強硬的風格來看，所謂的「新人事」，說不定會是更多朝野對抗的相罵本。