中華隊前進東京 卓榮泰：向世界證明水準 成為棒球王國

2024年世界棒球12強賽，中華隊此次挺進四強，將前進東京再拚紀錄，連日準備應景食物應援的行政院長卓榮泰說，希望台灣隊在日本比賽能順暢進行，用實力向世界證明台灣有一流的棒球水準，成為棒球王國。

卓榮泰今天率內閣團隊赴立院報告「113年度中央政府總預算追加預算案」編製經過，並備質詢。媒體關注，卓榮泰在B組預賽中準備多項食物為中華隊助陣，比如端出台式刈包與日式鬆餅堡來個PK，或是喝掉「草莓多多」代表「沒有多明尼加」，花式應援國家隊。