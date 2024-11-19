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藍修選罷法 卓榮泰：造成直接民權障礙 破壞憲政道理

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰。記者葉信菉／攝影
行政院長卓榮泰。記者葉信菉／攝影

立法院內政委員會明天排審攸關提高罷免門檻的「公職人員選舉罷免法修正草案」，藍委主張罷免票數必須高於當選票數，挨批沒收罷免。行政院長卓榮泰指出，若肆意做出權利變更，造成人民直接行使民權的障礙，這都違背憲政道理。

卓榮泰今天率內閣團隊赴立院報告「113年度中央政府總預算追加預算案」編製經過，並備質詢，外界關注行政院對選罷法修正態度。

卓榮泰指出，民主政治的原則是信守與人民的各項承諾，所有關乎個人或權利改變的制度都應該往後發展，才不會造成門檻拉高、對個人保障也會拉高，討論過程必須秉持此原則，不要破壞民主憲政原理。

他說，若肆意做一些權利上的變更，造成人民直接行使民權的障礙，這都違背憲政道理，國會和社會大眾應該會有共同體認。

卓榮泰 立法院 罷免 選罷法 門檻

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