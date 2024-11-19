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沃茲提台灣晶片優勢牽動全球 郭智輝：不便明確回應
川普確定入主白宮，美國準國安顧問沃茲近日提出「台灣晶片優勢說」，並指出美國應備好軍事力量。經濟部長郭智輝今日表示，現不便發表太明確的說法。
沃茲近日發表演講，表示台灣在先進晶片與世界貿易地位所處形勢極為重大，即使中國解放軍數量超越美國，美國軍事力量必須準備好。
沃茲更說，台灣影響不光是掌握全球8成先進製程晶片，地理位置上，台灣位於日韓與東南亞海運要地，控制全球一半GDP，相關形勢極端重大。
面對媒體提問對於沃茲的說法如何回應，郭智輝略帶笑意，表示目前美方還是民主黨執政，現在不便發表太明確的說法，等川普上任以後，再跟各位報告。
至於布魯塞爾出訪計畫，郭智輝說，他現在專注在立法院預算審查，預算審查順利通過才有去，去大概就是部長會議，沒有其他的事情。
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