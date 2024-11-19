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翁柏宗條款卡NCC人事案 卓榮泰：緊鑼密鼓尋新人選

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片

NCC組織法部分條文修正案」上周五三讀通過，落實刪除萬年延任條款，造成NCC代理主委翁柏宗無法延任和代理主委職務，NCC也因委員人數面臨運作停擺。行政院卓榮泰指出，近期正緊鑼密鼓籌措一份新的人選，讓國會儘速通過，讓通傳會順利正常合法運作。

卓榮泰今天率內閣團隊赴立院報告「113年度中央政府總預算追加預算案」編製經過，並備質詢。

他說，明天是賴總統及內閣上任6個月，這半年感謝國人包容指教，盼在今年剩下的40天中，立法院能順利審查明年中央政府總預算案，通過更多福國利民的法案，甚至減少政治紛爭。讓內閣團隊在預算支撐以下在新的年度全力奮發，順利推動國家大政，感謝今天有機會能來立法院報告明年追加預算，這一切都往更好方向發展。

卓榮泰指出，立法院有若干人事同意權排定審議，行政院非常欣慰，至於通傳會人事歷經經過幾番波折，修法後他必須因應新狀況，會重新審慎所提名的委員是否能在此時繼續擔任被提名人，如果有需要，會在最快時間邀請社會專業賢達加入行列一起努力。

他說，最近正緊鑼密鼓籌措一份新的人選讓國會儘速通過，最大目的在於讓通傳會順利正常合法運作，這才是對國人相關權利最大的保障。

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