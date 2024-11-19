氣候變遷近在眼前 台灣應參與聯合國相關機構

美國芝加哥太陽報今天刊出駐芝加哥辦事處長類延峰的專文，呼籲各界支持台灣有意義參與「聯合國氣候變化綱要公約」（UNFCCC）及「國際刑警組織」（INTERPOL）。

2024年「聯合國氣候變化綱要公約第29屆締約方大會」（COP29）氣候談判仍在進行，類延峰以「台灣與伊利諾州夥伴關係是對抗全球氣候變化及跨境犯罪的重要資產」為題，在美國中西部第2大報芝加哥太陽報（Chicago Sun-Times）發表專文，呼籲伊州與美國中西部各界支持台灣有意義參與聯合國氣候變化綱要公約及國際刑警組織。

專文指出，台灣與伊州夥伴關係日益緊密，尤其在潔淨能源、科技合作和公共安全領域均具備高度合作潛力。為致力減緩氣候變遷，台灣已設定2050年淨零排放及2025年啟動碳費制度等重要目標，並聚焦風能、地熱、氫能及海洋能源等再生能源發展，積極推動創新綠能科技。

上述方向均使台灣成為全球因應氣候變化不可或缺角色。伊州是美國中西部潔淨能源龍頭，再生能源產業優勢與台灣淨零炭排願景緊密契合，雙方合作對全球永續發展至關重要。

類延峰表示，台灣對氣候行動的承諾與「巴黎協定」（Paris Agreement）等國際框架一致，伊州在綠色能源創新優勢能進一步深化合作，為全球對抗氣候變遷貢獻能量，台灣參與UNFCCC更有助雙方與國際夥伴分享專業知識、促進全球齊心協力對抗氣候變化。

此外，國際刑警組織日前在英國格拉斯哥（Glasgow）召開第92屆大會，台灣執法能力是全球打擊跨境犯罪的關鍵，特別在人口販運、網路攻擊和毒品走私等方面。伊州在公共安全領域具高度專業，如雙方加強合作，應有助應對全球性犯罪威脅，然而台灣無法參與，已造成國際執法合作面臨漏洞的挑戰。

他呼籲美國中西部各界支持台灣有意義參與兩個機構 ，攜手促進綠能科技創新，共同維護全球治安，創造更安全、永續的未來。