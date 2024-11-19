修正憲訴法 翁曉玲：不會撤案

國民黨立委翁曉玲提案修正憲法訴訟法，多個民間團體昨發表共同聲明，要求立即撤回相關修法草案，在審查大法官人事同意權案前，立法院不應修法讓憲法法庭無從運作，並應舉行公聽會傾聽各界意見。民團同時宣布，十一月廿二日舉行守護憲法晚會。

翁曉玲昨回應「我不會撤回法案」，表示只要賴清德總統重新提出優秀大法官人選，立法院就會快速審查通過；她提案修法目的是要健全憲法法庭，目前只是短暫空窗期，不會因此癱瘓憲法法庭。

翁曉玲也說，民間團體主張讓少數大法官針對釋憲案作出判決，才是真正損害人民釋憲權。

翁曉玲近期提出憲法訴訟法修正草案，主張明定大法官「現有總額」為十五人，引發爭議；司法院表示，若大法官因卸任而有缺額時，將可能無法進行憲法判決。

針對翁曉玲修法草案，多個律師地方公會接續發表聲明反對，律師團體也在上周發起「守護憲法遊行」，譴責國民黨立委主導修法，破壞台灣民主法治基石。

民間司法改革基金會等團體昨天舉行記者會並發表共同聲明，要求國民黨撤回「憲法訴訟法」修正草案，公開道歉；並建請民眾黨反對上述修法方向，對不當修法提出批評；立法院在未審查大法官人事同意權案前，不應透過修法使憲法法庭無從運作。

此外，翁曉玲日前提案修法刪除兩岸人民關係條例中的「吳斯懷條款」。翁曉玲昨表示，為避免保障人民言論、思想、行為自由的修法提案被亂帶風向，變成「抗中保台保衛戰」，她決定暫緩修法。

基進黨台南黨部認為翁曉玲言行嚴重破壞國內社會穩定，昨上午前往高檢署，告發翁涉嫌違反國安法。