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民進黨：中國超譯拜習會 認知作戰打壓台灣

中央社／ 台北18日電
美國總統拜登（左）與中國大陸國家主席習近平（右）16日在秘魯利馬亞太經合會場邊會面，這也是兩人最後一次以元首身分對談。美聯社
美國總統拜登（左）與中國大陸國家主席習近平（右）16日在秘魯利馬亞太經合會場邊會面，這也是兩人最後一次以元首身分對談。美聯社

中共官媒央視報導稱，中國國家主席習近平與美國總統拜登會談時提及總統賴清德。民進黨今天質疑，中國超譯會談紀錄，利用認知作戰打壓台灣。

中共官媒央視報導中國國家主席習近平與美國總統拜登會談，習近平提及總統賴清德。國安局長蔡明彥今天指出，不排除是中共外交部、官媒刻意認知作戰，相同狀況也發生在新加坡總理黃循財與習近平的會談。

民進黨今天透過臉書表示，日前美國總統拜登與中國國家主席習近平在秘魯亞太經濟合作會議（APEC）會面，據白宮新聞稿，拜登在會談中呼籲停止在台灣周邊進行破壞穩定的軍事行動，但中國外交部與官媒新華社卻疑似擴大詮釋會談紀錄，指稱習近平在會談中強調「關鍵是要認清賴清德和民進黨當局的台獨本性」。

民進黨說，中國利用不實的認知作戰，企圖誤導國際社會並藉此打壓台灣，令人不齒。而中國政府這樣的例子已經不是第一次，中國多次超譯，向全世界發動認知作戰。

民進黨表示，這段時間以來，台灣一直致力於深化與國際盟友的關係，並向國際強調台海和平的重要性，呼籲中國應負起大國責任，與台灣一起維持台海和平。而不是應用如此認知作戰方式，破壞區域和平穩定，更影響國際互信基礎，這不是大家所樂見。

另外，民進黨中國部也透過臉書表示，中國屢次「造謠」，企圖將「一中」塞進別人的嘴裡，妄想代替他國發表不實涉台言論，混淆國際視聽，國際上對中國在台海以及整個印太的挑釁行為的關切，才是千真萬確，多國領袖不斷重申台海和平穩定重要性。

民進黨中國部說，呼籲中共盡快認清「兩岸互不隸屬」 的客觀事實，停止各種挑釁行為，切勿妄想「以武促統」，更不要再繼續搞國際詐騙，發表不實涉台言論。

拜登 拜習會 民進黨 習近平

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