北港路徵收案嘉市遭邊緣化？內政部：依法要經縣市聯審

嘉義市北港路區段徵收延宕多年，內政部挨批聯手嘉義縣將嘉義市邊緣化。內政部國土署今澄清，「高速公路嘉義交流道附近特定區計畫案」依法為嘉義縣市聯合都市計畫，相關都市計畫檢討變更案件，須經嘉義縣市都委會審議通過；此案因嘉義市府未依規定完成聯合審查，經專案小組委員建議補充資料後再提會討論。

嘉義市北港路區段徵收開發計畫，定位為城市向西擴展重要發展廊帶，以TOD為主軸，期末報告送內政部。嘉義市議員張秀華批評，上月內政部是採納嘉義縣府書面建議，納入高速公路交流道特定區檢討，不採納嘉市開發計畫，形同聯手嘉義縣府將嘉義市府邊緣化。

對此，國土署澄清，本案自2008年4月間辦理公開展覽，經過6年多時間，嘉義市政府才於2014年9月18日送給內政部都委會審議。期間召開都委會專案小組2次會議，經過內政部都委會2015年6月30日第854次會議討論決定，請嘉義市政府於2015年底以前確認，如經評估確認後仍有開發需求，應重新檢討修正相關計畫內容後再提請審議，否則維持原計畫。

國土署表示，嘉義市政府卻遲至2017年12月間才提送相關資料，原專案小組繼續於2018年1月26日開會討論，嘉義市政府又拖延6年後，於2024年8月23日重新修正計畫書圖內容送來內政部。國土署專案小組於今年10月14日召開第4次會議獲致初步建議意見，本計畫內容與2008年間公開展覽之內容已大幅調整修正，且與原先認定個案變更的開發目的與項目不符，經專案小組委員討論，後續請嘉義市政府評估納入通盤檢討，或循個案變更程序辦理，並提請嘉義市都委會審議通過後，再提內政部都委會繼續審議。

國土署再說明，專案小組於今年10月14日召開第4次會議，因為縣市聯席審查案件，邀請嘉義縣政府等相關機關列席說明並提供書面意見，因前述變更程序皆尚未釐清，因此未進入實質內容討論，故當日會議僅請嘉義市政府，將前述意見納入後續討論參考。

國土署也指出，國內其他聯合都市計畫，如曾文水庫特定區橫跨嘉義縣、臺南市轄區，仁義潭風景特定區橫跨嘉義縣、嘉義市轄區，也都是依照上開法定程序辦理聯席審議。