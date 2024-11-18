快訊

12強Live／中華隊黃子鵬1局上賞古巴「三上三下」 0：0平手

地牛翻身！高雄18:05發生規模3.8地震 6縣市有感

聽新聞
0:00 / 0:00

北港路徵收案嘉市遭邊緣化？內政部：依法要經縣市聯審

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
嘉義市北港路兩側土地區段徵收案，拖延近20年，市府修訂開發定位為輕軌TOD門戶。 記者魯永明／攝影
嘉義市北港路兩側土地區段徵收案，拖延近20年，市府修訂開發定位為輕軌TOD門戶。 記者魯永明／攝影

嘉義北港路區段徵收延宕多年，內政部挨批聯手嘉義縣將嘉義市邊緣化。內政部國土署今澄清，「高速公路嘉義交流道附近特定區計畫案」依法為嘉義縣市聯合都市計畫，相關都市計畫檢討變更案件，須經嘉義縣市都委會審議通過；此案因嘉義市府未依規定完成聯合審查，經專案小組委員建議補充資料後再提會討論。

嘉義市北港路區段徵收開發計畫，定位為城市向西擴展重要發展廊帶，以TOD為主軸，期末報告送內政部。嘉義市議員張秀華批評，上月內政部是採納嘉義縣府書面建議，納入高速公路交流道特定區檢討，不採納嘉市開發計畫，形同聯手嘉義縣府將嘉義市府邊緣化。

對此，國土署澄清，本案自2008年4月間辦理公開展覽，經過6年多時間，嘉義市政府才於2014年9月18日送給內政部都委會審議。期間召開都委會專案小組2次會議，經過內政部都委會2015年6月30日第854次會議討論決定，請嘉義市政府於2015年底以前確認，如經評估確認後仍有開發需求，應重新檢討修正相關計畫內容後再提請審議，否則維持原計畫。

國土署表示，嘉義市政府卻遲至2017年12月間才提送相關資料，原專案小組繼續於2018年1月26日開會討論，嘉義市政府又拖延6年後，於2024年8月23日重新修正計畫書圖內容送來內政部。國土署專案小組於今年10月14日召開第4次會議獲致初步建議意見，本計畫內容與2008年間公開展覽之內容已大幅調整修正，且與原先認定個案變更的開發目的與項目不符，經專案小組委員討論，後續請嘉義市政府評估納入通盤檢討，或循個案變更程序辦理，並提請嘉義市都委會審議通過後，再提內政部都委會繼續審議。

國土署再說明，專案小組於今年10月14日召開第4次會議，因為縣市聯席審查案件，邀請嘉義縣政府等相關機關列席說明並提供書面意見，因前述變更程序皆尚未釐清，因此未進入實質內容討論，故當日會議僅請嘉義市政府，將前述意見納入後續討論參考。

國土署也指出，國內其他聯合都市計畫，如曾文水庫特定區橫跨嘉義縣、臺南市轄區，仁義潭風景特定區橫跨嘉義縣、嘉義市轄區，也都是依照上開法定程序辦理聯席審議。

內政部 北港 嘉義 國土署

延伸閱讀

北港路區段徵收延宕近20年！議員批內政部聯手縣府將嘉市邊緣化

嘉義警吸喪屍煙彈、涉強制性交 蹺班開警車接送女毒犯遭免職

電子輓聯淪陌生人打知名度工具 高市殯葬處：會向內政部反映

內政部：95年次役男 11月底前應完成線上兵籍調查

相關新聞

蔡英文獲邀20日赴加拿大 出席國際安全論壇

前總統蔡英文辦公室今天宣布，應「哈利法克斯國際安全論壇」之邀請，蔡英文20日啟程前往加拿大，出席在加國東岸的哈利法克斯市...

民眾黨暫緩推選代理黨主席 柯文哲假單再延3個月

民眾黨主席柯文哲請假3個月期限將屆，隨著台北地檢署持續偵辦京華城案，民眾黨中央委員會今天決定延長假單3個月，暫緩推選代理...

【重磅快評】猛打翁曉玲 綠營暴露大法官武器化的心虛

藍委翁曉玲提出憲法訴訟法修正案，民進黨全面反制，除發動律師上街頭抗議，還由民團接棒上陣，目的就是要在野陣營打消修法念頭；...

提案刪「吳斯懷條款」惹議 翁曉玲決定暫緩

國民黨立委翁曉玲日前提案修法刪除「兩岸人民關係條例」中的「吳斯懷條款」，引發各界議論。翁曉玲今天表示，為避免保障人民言論...

陳其邁屬意高雄市長人選？邱議瑩：需所有市民支持

2026高雄市長選舉，表態角逐的民進黨立委邱議瑩被問到外傳獲得高雄市長陳其邁支持，她表示，她不知道陳其邁屬意誰，陳也不會...

國民黨團：反「惡罷」必修選罷法 籲民進黨勿對抗民意

立法院內政委員本周三（20日）將審查選舉罷免法部分條文修正草案。國民黨立院黨團今天表示，目前罷免門檻過低，要避免「惡罷」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。