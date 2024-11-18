快訊

12強Live／中華隊黃子鵬1局上賞古巴「三上三下」 0：0平手

地牛翻身！高雄18:05發生規模3.8地震 6縣市有感

蕭美琴會見加拿大女性企業家 盼壯大台加關係

中央社／ 台北18日電

副總統蕭美琴今天接見「加拿大亞太基金會女性企業家訪問團」，她期盼，透過相互交流與學習，讓台加夥伴關係繼續壯大發展，共同邁向更平等與包容女性貢獻的世界。

總統府發布新聞稿表示，蕭副總統致詞時首先代表總統及台灣人民熱烈歡迎訪團來訪。

蕭副總統說明，這次由加拿大亞太基金會（APFCanada）邀集優秀女性企業領袖組成代表團來台，成員包括企業家、商業領袖、科學家、工程師與其他領域專業人士，是加拿大與台灣成功女性相互交流的絕佳機會，共同探討如何成為社會發展的推動者，讓社會更安全與繁榮。

蕭副總統指出，台灣與加拿大在經濟與貿易上有非常堅實的夥伴關係，台灣是加拿大第12大貿易夥伴，加拿大長期以來是台灣重要科技、服務與農產品供應國，顯見雙邊經貿關係非常重要且深具意義。希望在訪賓努力與貢獻下，台加夥伴關係能繼續壯大發展。

副總統表示，訪團此行除了與台灣企業家在商業、科技等各專業領域進行交流，加強商業與貿易合作外，也希望訪賓利用時間享受台灣人民熱情款待與友誼。

副總統提到，她曾在花蓮選區服務，今天接見地點總統府虹廳也掛著藝術家林惺嶽「天佑花蓮」畫作，大家可以透過這項作品看到花蓮美景。最近花蓮發生地震，至今仍努力復建中，希望未來能吸引更多遊客到花蓮觀光旅遊，支持當地的經濟和產業，也希望能與國際友人分享台灣許多不同面向。

最後，蕭副總統強調，身為女性領袖，她為台灣在社會、政治、商業、科學，尤其性別平等方面的韌性與進展感到驕傲。她曾參加網路安全等相關活動，深感台灣女性參與程度仍有很大成長空間，也有許多工作尚待完成。希望透過像這次與訪團的相互交流與學習，共同邁向更平等與包容女性貢獻的世界。

加拿大 蕭美琴

延伸閱讀

蕭美琴回父親家鄉參觀彰化和美改造後穀倉 讚賞連連

蕭美琴花蓮勘災 卓溪土石流災民突衝出哭喊「請副總統幫忙」

康芮肆虐…花蓮稻田1500公頃倒伏 蕭美琴：農保有補償可減少損失

台東農災慘重...農民哽咽求免勘 蕭美琴：可由地方政府認定

相關新聞

蔡英文獲邀20日赴加拿大 出席國際安全論壇

前總統蔡英文辦公室今天宣布，應「哈利法克斯國際安全論壇」之邀請，蔡英文20日啟程前往加拿大，出席在加國東岸的哈利法克斯市...

民眾黨暫緩推選代理黨主席 柯文哲假單再延3個月

民眾黨主席柯文哲請假3個月期限將屆，隨著台北地檢署持續偵辦京華城案，民眾黨中央委員會今天決定延長假單3個月，暫緩推選代理...

【重磅快評】猛打翁曉玲 綠營暴露大法官武器化的心虛

藍委翁曉玲提出憲法訴訟法修正案，民進黨全面反制，除發動律師上街頭抗議，還由民團接棒上陣，目的就是要在野陣營打消修法念頭；...

提案刪「吳斯懷條款」惹議 翁曉玲決定暫緩

國民黨立委翁曉玲日前提案修法刪除「兩岸人民關係條例」中的「吳斯懷條款」，引發各界議論。翁曉玲今天表示，為避免保障人民言論...

陳其邁屬意高雄市長人選？邱議瑩：需所有市民支持

2026高雄市長選舉，表態角逐的民進黨立委邱議瑩被問到外傳獲得高雄市長陳其邁支持，她表示，她不知道陳其邁屬意誰，陳也不會...

國民黨團：反「惡罷」必修選罷法 籲民進黨勿對抗民意

立法院內政委員本周三（20日）將審查選舉罷免法部分條文修正草案。國民黨立院黨團今天表示，目前罷免門檻過低，要避免「惡罷」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。