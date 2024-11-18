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柯文哲請假不影響黨代表選舉 民眾黨：逾260人報名

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨今天進行中央委員會，下午舉行會後記者會說明結論，民眾黨秘書長周榆修（右三）、中評會主委李偉華（右二）、中央委員林富男（中）、民眾黨立委黃國昌（左三）、吳春城（右一）、陳昭姿（左二）、新竹市議員李國璋（左一）等人出席，與會者牽起手齊呼「力挺柯文哲、團結民眾黨」。記者林伯東／攝影
民眾黨今天進行中央委員會，下午舉行會後記者會說明結論，民眾黨秘書長周榆修（右三）、中評會主委李偉華（右二）、中央委員林富男（中）、民眾黨立委黃國昌（左三）、吳春城（右一）、陳昭姿（左二）、新竹市議員李國璋（左一）等人出席，與會者牽起手齊呼「力挺柯文哲、團結民眾黨」。記者林伯東／攝影

台北地檢署持續偵辦京華城案，民眾黨主席柯文哲確定延押至明年，民眾黨仍然按照規畫舉行黨代表選舉。民眾黨秘書長周榆修今天說，目前正在進行資格審查，報名人數突破260人，相較上一屆多出三分之一，「進行順利非常正常，沒有任何意外」。

民眾黨中央委員會今天決議，黨主席柯文哲繼續請假3個月，效期至2025年2月28日止，持續由緊急應變小組共同召集人合議代行職務。

民眾黨下午舉行會後轉述記者會，民眾黨中央委員、緊急應變小組共同召集人林富男表示，現在有很多人對民眾黨見縫插針，因此特別率領所有出席的中央委員手牽手，高喊口號「力挺柯文哲，團結民眾黨」。

媒體詢問，民眾黨即將舉行黨代表選舉，傳出有參選人遇到募款困難；另外，台中市政府顧問蔡壁如點名民眾黨立委黃國昌參選新竹市長。

林富男指出，黨代表選舉期程安排順利，「外界的所有指教，我們會虛心接受」，至於黃國昌是民眾黨的寶，也是立法院的傑出立委，民眾黨都非常肯定，「外界要怎麼說他，他是什麼職務、想要什麼職務，那是外界的說法，本黨有本黨的步調，大家請放心」。

民眾黨發言人吳怡萱表示，黨代表選舉一切按照計畫、步調進行當中，沒有任何延誤，周榆修則說，黨代表沒有募款責任額，因此沒有無法募款的事情，民眾黨正在進行資格審查，目前報名人數突破260人，相較上一屆多出三分之一，「進行順利非常正常，沒有任何意外」。

有關蔡壁如認為民眾黨瀰漫「廟小妖風多」的氛圍，林富男表示，民眾黨有自己的步調，依照黨章規定穩穩地走，絕對不會走錯路，「至於外界怎麼批評，謠言止於智者，而且我也要呼籲，對本黨不了解、故意傷害本黨的人，請適可而止，這種都是沒有必要的言論」。

民眾黨第2屆黨代表年底屆滿卸任，中央黨部規畫年底舉辦第3屆黨代表選舉，屆時全台將選出111席票選黨代表。根據民眾黨規畫，黨代表選舉日定於12月7日，採用網路投票方式舉行。

柯文哲 民眾黨

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