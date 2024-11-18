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賴總統：盼與歐盟洽簽經濟夥伴協定 深化半導體、AI合作

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
2024年投資歐盟論壇今天登場，賴清德總統（右）與歐洲經貿辦事處長谷力哲（左）多次交談。記者曾原信／攝影
2024年投資歐盟論壇今天登場，賴清德總統（右）與歐洲經貿辦事處長谷力哲（左）多次交談。記者曾原信／攝影

2024投資歐盟論壇今天登場，賴清德總統致詞時表示，期盼未來與歐盟洽簽經濟夥伴協定（EPA），深化半導體、AI和綠色能源等領域合作，共同打造更強韌的民主保護傘和供應鏈。

2024投資歐盟論壇聚焦運輸、電信、資通訊技術、半導體及AI相關等供應鏈布局議題。賴總統、歐洲經貿辦事處長谷力哲、經濟部長郭智輝和外交部常務次長陳立國等人出席。

賴總統以英文致詞表示，投資歐盟論壇邁入第5年的里程碑，是台灣與歐盟的重要平台，不僅促進台灣對歐洲投資的大幅成長，更讓歐盟連續多年成為台灣最大的外資來源。

賴總統表示，台灣與歐盟共享民主自由的價值，也是彼此不可或缺的戰略夥伴。當前面對威權主義擴張威脅，台灣與歐盟除了要共同打造更強健的「民主保護傘」，也須一起建構更安全、更有韌性的民主供應鏈。

為擴大與歐盟的合作，賴總統表示，台灣近年推出強化歐洲鏈結計畫、中東歐融資基金，以及半導體合作計畫等政策，深化台歐盟在高科技、綠能等領域的夥伴關係。此外，去年台灣對歐盟新增22項投資案件，總投資額超過49億美元，與2022年相比，投資額成長高達750%。

賴總統表示，許多台灣知名企業積極布局歐洲市場，未來也期待有更多歐商選擇投資台灣，同時也希望推動台灣與歐盟洽簽經濟夥伴協定（EPA），為雙邊互惠關係奠定制度化基礎。

賴總統表示，台灣和歐盟透過簽署EPA，可以在半導體、AI、數位、環境和綠色能源等領域展開合作，不僅能夠加強雙邊的經濟韌性和安全，更能確保全球供應鏈的穩定運作。

賴總統表示，台歐雙方除了提供有利投資的環境，也有共同的目標促進世界的民主、和平與繁榮，他藉此感謝歐盟及歐洲各國，以具體行動守護台海的航行自由；在中國今年5月和10月發動軍演時，歐盟對外事務部等也發表聲明關切，重申支持台海和平穩定的堅定立場。

賴總統表示，台灣身為守護民主價值的一員會持續貢獻己力，包括向烏克蘭提供人道援助，與歐洲國家攜手合作，共創繁榮發展。

半導體 歐盟 賴清德

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