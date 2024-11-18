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蔡英文獲邀20日赴加拿大 出席國際安全論壇
前總統蔡英文辦公室今天宣布，應「哈利法克斯國際安全論壇」之邀請，蔡英文20日啟程前往加拿大，出席在加國東岸的哈利法克斯市舉辦的2024HISF年會，並將於論壇中發表專題演說。
蔡英文辦公室表示，蔡英文將向國際社會傳達台灣人民堅定守護民主自由的努力與信念，台灣也將持續與國際社會合作，為全球的穩定繁榮貢獻力量。
蔡英文辦公室表示，本次訂於11月22日至24日舉行的「哈利法克斯國際安全論壇」，是匯集全球民主國家討論安全議題及強化戰略合作的重要盛會，今年的年度大會主題為「New Eras Arrive」，這項論壇每年均聚集了數十個國家，數百名國防及戰略安全領域專家及政要參與，目的在推動民主國家間更緊密的戰略合作，以共同應對世界上最緊迫的安全挑戰。
蔡英文辦公室發言人蔡舒景表示，正如蔡總統2021年獲頒「馬侃公共事務領袖獎章」（John McCain Prize for Leadership in Public Service）時表示，「民主自由，就是台灣立足世界的最好獎章」，也更證明台灣是有能力貢獻全世界的良善力量。
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