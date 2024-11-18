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江啟臣接見外交遠朋進階西語班 盼擴大國會外交

中央社／ 台北18日電
立法院副院長江啟臣（右二）接見「第15期外交遠朋進階西班牙語班」一行10人，與來自西班牙語系的國家代表一同交流，江啟臣並與巴拉圭眾議員娃耶后（左二）握手致意，一行人合影留念。聯合報記者許正宏／攝影
立法院副院長江啟臣（右二）接見「第15期外交遠朋進階西班牙語班」一行10人，與來自西班牙語系的國家代表一同交流，江啟臣並與巴拉圭眾議員娃耶后（左二）握手致意，一行人合影留念。聯合報記者許正宏／攝影

立法院副院長江啟臣今天接見「第15期外交遠朋進階西班牙語班」一行，希望本期來自拉丁美洲的多個國家政要代表，透過此次來台交流，能對台灣有進一步的了解，並盼未來可以擴大國會外交，延續拉丁美洲各國與台灣的友誼。

「第15期外交遠朋進階西班牙語班」學員長、巴拉圭眾議員娃耶后（Rocío Vallejo，另譯巴耶荷）一行10人，到立法院拜會江啟臣。國民黨立委陳永康、民進黨立委林月琴在場，一同接待外賓。

江啟臣致詞時指出，拉丁美洲與台灣有很多可以合作、互補之處，譬如在天然資源、經貿、科技、教育、能源、環保等方面。

他說，在國際合作和國際舞台上面，也有很多可以合作之處。

江啟臣表示，希望外交遠朋進階西班牙語班的成員，回國後能將在台灣的所見所聞告訴其國家和人民，如台灣人民友善、科技等各方面進步，最重要的是中華民國與拉丁美洲各國在未來可以有很多合作之處，國會外交也可以擴大交往。

娃耶后代表本期外交遠朋進階西班牙語班全體學員致詞時說，台灣是一個美好國度，台灣人民素質高，此行到訪也更加認識台灣，共享人權、民主價值，未來會將在台灣的見聞與獲得的知識，帶回拉丁美洲各國，分享台灣進步成功的經驗，希望未來能與台灣繼續維持合作關係。

立法院副院長江啟臣（右七）接見「第15期外交遠朋進階西班牙語班」一行10人，與來自西班牙語系的國家代表一同交流，江啟臣並與巴拉圭眾議員娃耶后（左七）等一行人合影留念。聯合報記者許正宏／攝影
立法院副院長江啟臣（右七）接見「第15期外交遠朋進階西班牙語班」一行10人，與來自西班牙語系的國家代表一同交流，江啟臣並與巴拉圭眾議員娃耶后（左七）等一行人合影留念。聯合報記者許正宏／攝影

江啟臣 西班牙

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