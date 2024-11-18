公投綁大選影響選務？學者認中選會可克服

「若選務問題可以改進，公投應該綁大選！」學者張其祿18日強調，若技術問題無法克服，為何其他國家可以不在籍、甚至電子投票？選務不應該成為公投不綁大選理由。學者林佳和則認為，從公投制度出發，重點在於充分審議、充分資訊，讓公民自由意志得以彰顯，哪一天投票是在於配套是否能完備。

中選會盼維持現狀

立法院18日召開「公投法」修法公聽會，邀請學者、專家與立委就公投是否綁大選等法規表達意見。中選會副主委陳朝建在會上重申，公投若與選舉脫鉤，公投議題即可有效進行社會溝通及理性辯論，充分發揮公投精神。如公投綁大選選務高度複雜，且行政人力吃重，超過選務承載能量。

「選務不該成藉口」

中山大學政治經濟系特聘教授張其祿回應表示，公投綁大選的反方認為綁大選會讓選務複雜，再次出現2019年九合一選舉邊投票邊開票的亂象，但愛沙尼亞已進行多年電子投票，其機器還是從台灣進口，且台灣人口沒有多到會應接不暇，地方選舉已經合併縣市長、縣市議員與里長等民代，多個選舉綁在一起早就是常態，選務不該成為不綁大選的藉口。

「若技術面問題可解決，沒有理由阻擋直接民權！」張其祿也說，人與事的投票不能綁在一起的論述很奇怪，其實選舉投票是直接民權的展現。他質疑，如果技術問題是不綁大選的理由，那為何要設立數發部，過去政府為何要推EID（電子身分證）？

他也指出，雖然90個國家中有60個公投與大選脫鉤，但也有30個綁在一起，且美國各州作法不同，加州也是公投綁大選，不是全球多數國家怎樣，台灣就一定要怎麼樣。張其祿強調，台灣號稱是ICT大國，投票卻還要用最原始的蓋章，實在非常掉漆。且他指出，民眾不會都跟著政黨投票，若能提高投票率，為何不能綁大選？

台灣公投審議期太短

政治大學法律系副教授林佳和提到，台灣公投提案大多聚焦全國性公投，而地方議題的公投極少，跟世界各國完全相反，並公投議題審議論辯少、時間短，甚至連署時間是全世界最短，造成公投議題層次單薄。他說，若有充分的討論，一次就不會有太多題目進行投票。

林佳和表示，「公投法」僅處理法律層次的議題，而法律不能違憲，公投亦當如此，然而，此次社會再次討論公投綁大選議題，卻是針對大法官宣告死刑合憲，就可以知道是政治操作，而非真正行使公民意志，林佳和強調，公投是法律層次，不應針對憲法已決定的議題，再做公投討論。

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