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陳其邁屬意高雄市長人選？邱議瑩：需所有市民支持

中央社／ 台北18日電
2026高雄市長選舉，民進黨立委邱議瑩表態角逐。圖／邱議瑩辦公室提供
2026高雄市長選舉，民進黨立委邱議瑩表態角逐。圖／邱議瑩辦公室提供

2026高雄市長選舉，表態角逐的民進黨立委邱議瑩被問到外傳獲得高雄市長陳其邁支持，她表示，她不知道陳其邁屬意誰，陳也不會在這個時候表態。她是為了打敗國民黨立委柯志恩出來參選，她需要陳其邁、總統賴清德的支持，以及所有高雄市民的支持。

對於自已參選的優勢，邱議瑩表示，她是個有故事的人，有很多感情及溫暖的人，她愛的人都在高雄，「我會用我全部的心力為高雄，投入去做很多事」。

民進黨內目前表態投入下屆高雄市長選舉，包括民進黨立委邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆、許智傑，以及勞動部前部長許銘春。邱議瑩上午接受廣播節目「新聞放鞭炮」主持人周玉蔻訪問時做上述表示。

對於是否會有空降人選，邱議瑩說，現在狀況要空降不容易，前提是其他5個人贏不了國民黨表態參選的國民黨立委柯志恩，才有空降的機會，高雄有很多優秀人才，要給民眾及支持者一個合理正當的理由，她不認為有任何空降的理由。

周玉蔻表示，先前有媒體民調指柯志恩贏過民進黨其他人選。邱議瑩說，距離選舉還有2年時間，任何民調都是參考指標，因為未表態率很高，表態率非常低，因此，每一個候選人差距不是太大，離選舉還有2年，市民還在觀察誰有當市長的特質、資格。

周玉蔻詢問如果是提名林岱樺，她是否會支持。邱議瑩回應，「我覺得這個應該是不會發生的事情」，她會全力以赴，對自己非常有信心。

邱議瑩

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