【重磅快評】猛打翁曉玲 綠營暴露大法官武器化的心虛

藍委翁曉玲提出憲法訴訟法修正案，民進黨全面反制，除發動律師上街頭抗議，還由民團接棒上陣，目的就是要在野陣營打消修法念頭；不過，台灣民意基金會今天公布民調，針對憲法法庭判決國會改革法案多數違憲，多數民意表示不接受釋憲結果，抗拒憲法法庭判決應設門檻的民進黨難道不應正視民意趨向？

翁曉玲所提憲法訴訟法修正案，擬將憲法法庭判決及裁定之計算大法官人數規定，由現有總額修正為法定總額，並將憲法裁判之作成門檻提高法定總額之3分之2；民眾黨雖有修法共識，但民眾黨立委黃珊珊認為國民黨版本可能會出現司法權停擺的後果，她個人不表支持。

綠營於是見縫插針，認為藍白合有可能破局，並加強反制力度。日前發動上百名律師穿上律師袍遊行反對修法，指修法若通過，將實質造成憲法法庭癱瘓，導致人民權利基本保障受損，希望朝野立委堅決否定修法；前大法官黃虹霞也上台開講，她指自己是馬英九提名的大法官，她也反對通過這樣的法律。

今天民間司法改革基金會、廢死聯盟、公民監督國會聯盟等多個民間團體接續發聲，要求國民黨撤回憲法訴訟法修正草案，對於如同兒戲的修法公開道歉；建請民眾黨反對上述修法方向，並對不當修法提出批評；立法院在未審查大法官人事同意權案前，不應透過修法使憲法法庭無從運作。

律師團、民團接棒演出，的確對在野陣營造成不小壓力。不過，巧的是，台灣民意基金會董事長游盈隆今天「適時」公布針對憲法法庭上月「憲判9號」判決國會改革法案多數違憲的民調結果，當民調問及「絕大多數國會改革主張都被宣告違憲，請問接不接受大法官這樣的判決？」，結果有12.6%民眾非常接受，18.5%還算接受，23%不太接受，20%一點也不接受，13.4%沒意見，12.5%不知道、拒答。不接受者比接受者多12個百分點。

游盈隆分析，司法院憲法法庭權威正遭遇多數民意的挑戰，未能立即定紛止爭，化解朝野政治衝突。這類似2017年同性婚姻釋憲案出爐後的社會氣氛，但因這次釋憲涉及高度政治爭議性問題，後續紛爭將層出不窮。

當然，這項民調還有細部分析，不接受釋憲結果還分成兩種，一種是不接受「部分合憲，部分不合憲」，多數是綠營支持者； 另一種是不接受「絕大多數國會改革主張都被宣告違憲」，主要來自藍營支持者。藍綠都可各取所需，但為何民進黨支持者中有三成不接受釋憲判決，台南市與高雄市也多數不接受，其中透露的訊息已強大到令民進黨也不能忽視。

平心而論，藍營所提版本並非唯一，縱使白委黃珊珊不支持，但民眾黨最終也會有自己的版本，黨團總召黃國昌更具體表示，黨團討論後一致同意憲法訴訟法沒下限的門檻必須修正，黨團將提出自己版本；國民黨也一再表示，可以等民眾黨提版本後再進行細緻討論。

目前的真實情況是在野還沒有提出共識版本，但民進黨不思如何提高人民對大法官的認同，竟急著猛打翁曉玲，不僅無視設大法官判決門檻各國皆然的事實，還暴露把大法官當政治攻防武器的心虛，不但無法取得多數國人支持，恐怕連綠營支持者都難以說服。