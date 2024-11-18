藍傳財劃法鬧雙包…恐掀茶壺風暴 蔣萬安這樣說

財劃法修法，傳出國民黨內版本鬧雙胞，黨智庫也草擬版本，有藍委質疑這完全沒找執政縣市、黨團成員溝通，若真提恐先掀黨內茶壺風暴。北市長蔣萬安今天被問是否有溝通？蔣說，並沒有說很清楚黨版細部內容，但市府都有充分反映立場跟意見。

對於財劃法修法的立場，蔣萬安今天表示說，財劃法88年修法之後，已經近25年都沒有修，確實應該要來檢討修正，把餅做大，擴大釋出給地方政府財源的規模，減輕地方政府財政負擔跟壓力。

蔣說，當然這牽扯到不只是垂直分配，還有水平分配，所以台北市希望能夠納入包括像維持現在盈利事業營業額的指標的權重，能夠從現在5%增加到60%。另一方面，也能夠激勵地方政府能夠創造更多財政收入，也充分反映地方政府的財政努力。所以希望能夠有更多專業、理性的溝通跟討論。