提案刪「吳斯懷條款」惹議 翁曉玲決定暫緩

國民黨立委翁曉玲日前提案修法刪除「兩岸人民關係條例」中的「吳斯懷條款」，引發各界議論。翁曉玲今天表示，為避免保障人民言論、思想、行為自由的修法提案被亂帶風向，變成「抗中保台保衛戰」，她決定將暫緩修法。

翁曉玲日前提案修正「兩岸人民關係條例」，刪除俗稱「吳斯懷條款」的兩岸人民關係條例第9條之3、第91條條文，關於退役將領赴中國大陸參與慶典或活動時禮儀行為的處罰，引發討論。翁曉玲今天接受「中午來開匯」網路節目訪問時痛批，民進黨是「孬種」，對共軍威脅沒有任何反制措施，不敢斷絕經貿往來、撤回所有台商，只敢炮口對內。

翁曉玲說，「違反國家尊嚴是高度抽象法律概念，難道退將在天安門看到升五星旗，是要立刻蹲下還是摀住耳朵？」、「唱美國國歌或致意美國國旗，也算傷害國家尊嚴嗎？民進黨有辦法把定義說明清楚嗎？」她指出，在民進黨執政之後，大幅修改「兩岸人民關係條例」，立下許多兩岸交流的嚴格規定，例如限制退將赴中必須報准、不可有妨害國家尊嚴行為，而且民進黨立委現在又提案修法，降低到校級退役人員。

翁曉玲表示，人民的言論思想行為自由，須受到保障，而退將行為是否真的代表喪失對中華民國認同？如果只是單純行為的示意，就不可相提並論。她強調，洩漏國家機密一定要嚴懲，但是現在陸委會和國防部，有宣告對岸是敵對地區嗎？兩岸問題處理得不好，致使兩岸針鋒相對，就是執政黨的問題，「民進黨無法對中共怎樣，只好炮火向內，動不動扣人紅帽子、指控誰是匪諜、誰誰誰對中華民國不效忠，完全方向錯誤」。

翁曉玲最後表示，為了不讓媒體亂帶風向，將反對她的提案演變成「抗中保台保衛戰」，「在這節骨眼上，我會先暫緩，我在立法院還有3年的時間推動我的法案」。

對近期「憲法訴訟法部分條文修正草案」也引起各方議論，日前更有上百名律師穿著法袍上街抗議。翁曉玲以日前憲法法庭對死刑是否合憲的「憲判8號」判決為例，大部分台灣人皆對大法官表現感到遺憾；尤其是在行憲之後，司法院大法官會議曾對死刑是否合憲做出三次解釋文，「基於國情、法的政策、尊重立法院，過去大法官都認為死刑合憲」。

翁曉玲指出，「憲判8號」宣判部分合憲，卻替判死設下重重門檻，引發實質廢死的質疑。「如果再發生鄭捷隨機殺人案，排除未必故意是不屬於最嚴重犯罪，基本上未來法庭不可能判隨機殺人死刑」。