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【即時短評】貨輪擱淺抽油作業受阻 海洋國家要再加把勁

聯合報／ 本報記者邱瑞杰
中國大陸鈺洲啟航號貨輪擱淺野柳岬，逾半月無法抽油令人心急。圖／聯合報系資料照片
中國大陸鈺洲啟航號貨輪擱淺野柳岬，逾半月無法抽油令人心急。圖／聯合報系資料照片

中國大陸貨輪擱淺野柳岬，逾半月無法抽油令人心急。工程人員評估船體穩定，貿然抽油風險更高。多數民眾尊重專業，也明白欲速則不達，只是危機未除，難免忐忑。前事不忘，後事之師，眼下化解危機為要，更要記取教訓，防憾事重演。

賴清德總統今年6月在國家海洋日說，台灣是海洋國家，海洋是我們通往世界的道路，台灣要迎風起航通往世界。只是回顧鈺洲啟航貨輪擱淺事件，從港務管理、救援能量到善後作業，顯都未盡完善，讓「海洋國家」口號略顯蒼白。

今年7月凱米颱風來襲，台灣西南海岸陸續傳出8艘船舶擱淺，10月底山陀兒颱風逼近，野柳岬、蘭嶼也都有貨輪出狀況。海洋國家遇颱風，貨櫃船等重船竟形同無避風港，引發議論。台灣港務公司回應檢視相關規定有無改善空間，航界稱慶。

鈺輪從在海上遇險到擱淺野柳岬，暴露我國處理海事意外，救難和善後能量有所欠缺。今年諸多船難雖未衍生大規模汙染，但幸運之神終非時時眷顧台灣。行政院已經核定明年打造首艘大型救援船，力求降低二次傷害的機率。

抽油作業一波三折，也凸顯提升本土海事工程產業鏈的必要性。傳統工作平台船海歷15號難竟全功，抽油作業原地踏步多日。國內海事工程業者在風電政策支持下，投資打造高規格工作船東方建設者號，與東北季風浪潮奮戰多日，13日終將抽油設備送上難船，讓人鬆了一口氣。

交通部原定14日開始抽取鈺輪284多噸油料，不料發現船上起重機固定樁鬆動，有安全疑慮喊卡。海事工程變數多，各方當尊重專業判斷，靜待任務完成。至於外界揪心夜長夢多也非多慮，在危機解除前，務必做好汙染應變準備。

凱米颱風 康芮颱風 野柳

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