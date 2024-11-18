被基進黨告發涉違反國安法 翁曉玲回嗆涉威脅立委

台灣基進黨今天前往高檢署告發國民黨立委翁曉玲涉嫌違反國安法。翁曉玲回應，基進黨的黨綱就是要消滅中華民國，還企圖利用訴訟要脅立委不可發表言論與提出法案，檢調、內政部應該偵辦基進黨成立的目的與行為是否違反憲法及相關法律規定。

台灣基進黨對於國民黨立委翁曉玲主張「我們就是中國人」等發言，以及提出國會改革法案、憲法訴訟法修正草案等，提案刪除兩岸人民關係條例中的「吳斯懷條款」等，都嚴重破壞國內社會穩定。為此基進黨台南黨部執行長吳依潔、高雄黨部執行長楊佩樺上午前往高檢署，告發翁曉玲涉嫌違反國安法。

翁曉玲說，台灣基進黨的黨綱主要目標就是要消滅中華民國、打倒國民黨，這樣的政黨才是拒絕承認中華民國存在、破壞憲政秩序。地檢署應該主動調查、偵查台灣基進黨是否構成政黨違憲。

翁曉玲表示，台灣基進黨告發她有不當言論、提案，請問具體事證在哪？這些人已經無法無天，企圖利用訴訟要脅立委不可提出自己的意見與法案，行為惡劣又惡質，內政部也應該要去看基進黨設立的目的與行為，是否違反憲法及相關法律規定。