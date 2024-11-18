快訊

12強賽中華隊太勵志！插管病人醒後第一句話：今天台灣棒球有WIN嗎？

從珠海撞人到無錫殺人：中國社會安全感崩盤？

台股跌196點收22,546點、力守季線 台積電收1,025元

被基進黨告發涉違反國安法 翁曉玲回嗆涉威脅立委

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
國民黨立委翁曉玲。圖／聯合報系資料照
國民黨立委翁曉玲。圖／聯合報系資料照

台灣基進黨今天前往高檢署告發國民黨立委翁曉玲涉嫌違反國安法。翁曉玲回應，基進黨的黨綱就是要消滅中華民國，還企圖利用訴訟要脅立委不可發表言論與提出法案，檢調、內政部應該偵辦基進黨成立的目的與行為是否違反憲法及相關法律規定。

台灣基進黨對於國民黨立委翁曉玲主張「我們就是中國人」等發言，以及提出國會改革法案、憲法訴訟法修正草案等，提案刪除兩岸人民關係條例中的「吳斯懷條款」等，都嚴重破壞國內社會穩定。為此基進黨台南黨部執行長吳依潔、高雄黨部執行長楊佩樺上午前往高檢署，告發翁曉玲涉嫌違反國安法。

翁曉玲說，台灣基進黨的黨綱主要目標就是要消滅中華民國、打倒國民黨，這樣的政黨才是拒絕承認中華民國存在、破壞憲政秩序。地檢署應該主動調查、偵查台灣基進黨是否構成政黨違憲。

翁曉玲表示，台灣基進黨告發她有不當言論、提案，請問具體事證在哪？這些人已經無法無天，企圖利用訴訟要脅立委不可提出自己的意見與法案，行為惡劣又惡質，內政部也應該要去看基進黨設立的目的與行為，是否違反憲法及相關法律規定。

台灣基進 基進黨 翁曉玲

延伸閱讀

民團要求翁曉玲撤回憲訴法 號召人民上街守護憲法

基進黨告翁曉玲違反國安法 呼籲國民黨勿支持她主張

揭「信賴」律師名單 翁曉玲：1116遊行是護政權遊行

「翁柏宗條款」三讀通過 翁曉玲：行政院咎由自取

相關新聞

黃國昌找館長練搏擊 民進黨團諷：用在黃珊珊身上？

民眾黨立院團總召黃國昌近日赴網紅「館長」陳之漢健身房練搏擊，黃遭鎖喉的猙獰表情也隨之曝光。對此，民進黨團狠酸，當法律人上...

國民黨團：反「惡罷」必修選罷法 籲民進黨勿對抗民意

立法院內政委員本周三（20日）將審查選舉罷免法部分條文修正草案。國民黨立院黨團今天表示，目前罷免門檻過低，要避免「惡罷」...

立委指媒宣限制性招標各部會之最 陳駿季：會改善檢討

民進黨政府過去幾年執政下，因高昂媒宣費常遭批評大內宣，尤其媒宣的限制性招標也常被詬病。立委指出，根據立法院預算中心指出，...

被基進黨告發涉違反國安法 翁曉玲回嗆涉威脅立委

台灣基進黨今天前往高檢署告發國民黨立委翁曉玲涉嫌違反國安法。翁曉玲回應，基進黨的黨綱就是要消滅中華民國，還企圖利用訴訟要...

「喬王」喬兩岸 王金平企圖心不僅是為了比下馬英九

前往中國大陸祭祖的立法院前院長王金平，預計今天下午與陸國台辦主任宋濤在廈門見面。雖然國民黨內公開解讀，都說王金平此舉是在為兩岸「避險」，但從王金平近來的動作來看，目的顯然不僅止於此。只是不管他的目的為何，到底他在兩岸事務展現的企圖心，是否能反映在「實質影響力」上，恐怕還是得看政治情勢的變化，以及政壇「真正的主角們」是否埋單。

賴清德直球提問學生 蕭旭岑：教壞囝仔大小亂扯一通

賴清德總統日前出席青年論壇，在回應學生時提出「三條路徑」包括「西藏模式和平協議、九二共識港澳模式、堅持主權憲政體制」。馬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。