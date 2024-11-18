林信義出席APEC峰會表現 國民黨團予以肯定
秘魯APEC年會落幕，台灣領袖代表林信義圓滿達成任務。國民黨立法院黨團書記長林思銘今天表示，林信義的表現中規中矩，予以肯定。
由秘魯主辦的2024年「亞太經濟合作經濟領袖會議」（APEC Economic Leaders' Meeting, AELM），於當地時間16日午間圓滿結束。總統府資政、台杉投資管理顧問公司（Taiwania Capital）董事長林信義擔任領袖代表，全程與會並傳達台灣理念立場，與會過程順利，圓滿達成任務。
今年APEC主題是「賦權、包容、成長」，總統賴清德期許林信義和代表團成員在會議上，傳達台灣「積極貢獻國際社會」、「支持更公平、更具包容性的國際貿易秩序」、「願意促進與其他經濟體之間數位貿易發展」等3項重要主張。
被問到如何看待林信義擔任領袖代表出席APEC峰會的表現，林思銘今天在立法院回應媒體聯訪時指出，林信義的表現中規中矩，做為APEC特使代表中華民國去參加會議，「我們都予以肯定」。
至於中國將擔任2026年APEC峰會及相關會議的主辦國，林思銘表示，希望中國大陸基於平等原則，讓中華民國的APEC特使能夠順利到中國大陸參加會議。
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