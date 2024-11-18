快訊

12強賽中華隊太勵志！插管病人醒後第一句話：今天台灣棒球有WIN嗎？

從珠海撞人到無錫殺人：中國社會安全感崩盤？

台股跌196點收22,546點、力守季線 台積電收1,025元

民進黨高市長初選競爭 陳其邁：市民期待具體政見

中央社／ 高雄18日電

民進黨高雄市長初選競爭激烈，有不同民調出爐。市長陳其邁今天接受媒體聯訪表示，市民還是期待候選人能提較具體政見，也要在國會為高雄爭取權益，尤其是財劃法。

陳其邁今天上午到高雄鼓山區出席「代天宮」池府千歲聖誕祝壽揭匾活動，會前有媒體詢問「對於議員自辦民調看法」，陳其邁表示，他沒有看，「每次民調出來就問市長意見怎麼樣，我想我就不評論，還是市政為主」。

陳其邁說，市民還是比較期待候選人能提出比較具體政見；另外是會替高雄「講話」，市民會關心在國會上的表現，尤其是財劃法部分，他有要求也拜託高雄立委要幫高雄講話，不然國民黨版本對高雄不利、不公平，「希望有要選市長，有聽到這段話」。

至於有人發起罷免民進黨立委許智傑，罷免連署站今天成立，對此，陳其邁表示，高雄立委在國會為高雄發聲，表現也非常好；選舉罷免權是國民基本權利，予以尊重。

民調 罷免 陳其邁

延伸閱讀

會16蹲也不行！高雄鳳山人發動罷免許智傑 陳其邁說話了

高雄市長初選網路民調許智傑奪冠 陳其邁這樣說

高雄文藝獎頒獎 陳其邁表彰得主耕耘奉獻

高雄永安石斑魚節登場 陳其邁讚品質全台第一

相關新聞

黃國昌找館長練搏擊 民進黨團諷：用在黃珊珊身上？

民眾黨立院團總召黃國昌近日赴網紅「館長」陳之漢健身房練搏擊，黃遭鎖喉的猙獰表情也隨之曝光。對此，民進黨團狠酸，當法律人上...

國民黨團：反「惡罷」必修選罷法 籲民進黨勿對抗民意

立法院內政委員本周三（20日）將審查選舉罷免法部分條文修正草案。國民黨立院黨團今天表示，目前罷免門檻過低，要避免「惡罷」...

立委指媒宣限制性招標各部會之最 陳駿季：會改善檢討

民進黨政府過去幾年執政下，因高昂媒宣費常遭批評大內宣，尤其媒宣的限制性招標也常被詬病。立委指出，根據立法院預算中心指出，...

被基進黨告發涉違反國安法 翁曉玲回嗆涉威脅立委

台灣基進黨今天前往高檢署告發國民黨立委翁曉玲涉嫌違反國安法。翁曉玲回應，基進黨的黨綱就是要消滅中華民國，還企圖利用訴訟要...

「喬王」喬兩岸 王金平企圖心不僅是為了比下馬英九

前往中國大陸祭祖的立法院前院長王金平，預計今天下午與陸國台辦主任宋濤在廈門見面。雖然國民黨內公開解讀，都說王金平此舉是在為兩岸「避險」，但從王金平近來的動作來看，目的顯然不僅止於此。只是不管他的目的為何，到底他在兩岸事務展現的企圖心，是否能反映在「實質影響力」上，恐怕還是得看政治情勢的變化，以及政壇「真正的主角們」是否埋單。

賴清德直球提問學生 蕭旭岑：教壞囝仔大小亂扯一通

賴清德總統日前出席青年論壇，在回應學生時提出「三條路徑」包括「西藏模式和平協議、九二共識港澳模式、堅持主權憲政體制」。馬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。