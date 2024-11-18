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民團集結抗議憲訴法修法 11/22辦守護憲法晚會

中央社／ 台北18日電

國民黨立委提案修正憲法訴訟法，引發逾百名律師遊行抗議。民間司法改革基金會等民間團體今天再度集結在立法院外，宣布22日將舉行守護憲法晚會，奉勸國民黨勿一意孤行，憲法法庭不容毀棄。

國民黨立委翁曉玲等人提憲法訴訟法第4條、第30條、第43條及第95條修正案，將憲法訴訟法作成判決及裁定的計算大法官人數規定，由現有總額修正為法定總額，並將憲法裁判作成門檻提高法定總額的2/3。若修正後，憲法裁判至少須有10名以上大法官參與，且須有至少10名以上的大法官同意，才能做成憲法裁判。

對於此修法版本，153名律師認為將有癱瘓憲法法庭危險，16日上街遊行抗議，引發討論。

民間司法改革基金會、人權公約施行監督聯盟、公民監督國會聯盟等團體今天在立法院群賢樓外召開記者會表示，國民黨一意孤行推動「修惡憲訴法」，因此他們要號召人民22日走上街頭，一同參加在立法院群賢樓旁舉行的「守護憲法晚會」。

與會民間團體發表多項訴求，包括呼籲國民黨立即撤回憲法訴訟法修正草案並公開道歉，以及立法院於未審查大法官人事同意權案前，不應透過修法使憲法法庭無從運作等。

此外，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤、書記長蔡易餘、副幹事長洪申翰今天在立法院召開輿情回應記者會，也就憲法訴訟法相關議題回應媒體詢問。

律師出身的蔡易餘表示，律師擔心此案通過的話，人民在憲法的訴訟權力會被沒收，因為未來不足10名大法官，就沒辦法開任何一庭的憲法法庭，使得憲法法庭無法運作。

立法院朝野黨團11月14日協商司法院人事同意權案相關審查時程，各黨團達成共識，於12月24日行使同意權案記名投票表決。

吳思瑤說，呼籲藍白陣營應依循排定的審查時程，趕快補足大法官的數額，也不要利用任何政治理由詆毀大法官，或是進行人格的抹煞，應趕快行使同意權，也希望不要搶修憲法訴訟法，不要為快而快、為修而修。

媒體詢問，台灣基進今天至高檢署告發翁曉玲違反國安法。吳思瑤指出，尊重其他政黨的作為，但翁曉玲確實惹怒了台灣的民意，而翁曉玲一再把反對者說成是擁護民進黨的人，但她要說，這些站上街頭的法界菁英，絕對不是擁護總統賴清德的少數，而是反對翁曉玲的多數。

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