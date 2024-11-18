黃國昌找館長練搏擊　民進黨團諷：用在黃珊珊身上？

民眾黨立院團總召黃國昌近日赴網紅「館長」陳之漢健身房練搏擊，黃遭鎖喉的猙獰表情也隨之曝光。對此，民進黨團狠酸，當法律人上街遊行表達訴求，黃國昌卻在練武功，但民進黨不會怕被黃鎖喉，當前真正被黃鎖喉的人，正是不支持國民黨修「憲法訴訟法」的白委黃珊珊。

國民黨立委翁曉玲提案修正「憲法訴訟法」，將現行條文中的「現有總額」為憲法增修條文中的大法官人數總額15位，限制日後憲法判決至少要有10位大法官參與，但在立法院未審查賴清德總統提名的7名大法官人事案前，現有的8位大法官將不足額，引發「實質廢憲」質疑。

繼上周末百名律師穿法袍上街抗議，民間司法改革基金會、廢死聯盟、公民監督國會聯盟等多個民間團體今天加碼宣布11月22日將走上街頭，舉行守護憲法晚會。

民進黨團書記長蔡易餘指出，就連前總統馬英九、國民黨在立法院過半時期的大法官黃虹霞，也以律師身份站出來，認為立委無權癱瘓大法官、人民憲法救濟的權利，遊行現場還有人點名推動修法的國民黨立委吳宗憲、翁曉玲將在法界遺臭萬年，卻獨漏民眾黨團總召黃國昌。

蔡易餘認為，顯然黃國昌已被法律人已經摒除在外，本業已成網紅、直播主，當法律人上街表達訴求時，黃國昌卻在表演被鎖喉、練武功，顯然根本不重視法律人上街遊行的心聲，只想用流量掩蓋法律人所提出的嚴肅議題。

「我們是為了維護民主體制而戰。」民進黨團副幹事長洪申翰續指，民進黨不會怕黃國昌、館長的鎖喉，不會害怕任何看得到的暴力，但真正被民眾黨鎖喉的，是上周在法律專業期刊投書表達與法律人相同意見的黃珊珊，消息一出，馬上被黃國昌抓進黨團內鎖喉，黃便隨即改口。

民進黨團幹事長吳思瑤強調，黃國昌是否進攻武術界或進入直播界，綠營沒有意見，但奉勸黃在法案審議時別搞神隱，應就法論法，要比法條比專業，而不是比暴力、比直播，或在協商關鍵時神隱，「這種人去練鎖喉功，其實他就是一個最膽怯的人」。