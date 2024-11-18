快訊

恐怖！高雄明鳳街蚯蚓大軍來襲 網：這族群看到最開心

空軍將擴編愛國者MSE飛彈營 採購程序在台在美都是謎

材料尖兵／三星首顆GAA晶片拆解 能撼動台積龍頭地位？

黃國昌找館長練搏擊　民進黨團諷：用在黃珊珊身上？

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立院黨團舉行「選罷法 憲訴法 比總預算重要嗎？藍白只搞政爭不顧民生」記者會，幹事長吳思瑤（中）、書記長蔡易餘（右）、副幹事長洪申翰（左）出席。記者黃婉婷／攝影
民進黨立院黨團舉行「選罷法 憲訴法 比總預算重要嗎？藍白只搞政爭不顧民生」記者會，幹事長吳思瑤（中）、書記長蔡易餘（右）、副幹事長洪申翰（左）出席。記者黃婉婷／攝影

民眾黨立院團總召黃國昌近日赴網紅「館長」陳之漢健身房練搏擊，黃遭鎖喉的猙獰表情也隨之曝光。對此，民進黨團狠酸，當法律人上街遊行表達訴求，黃國昌卻在練武功，但民進黨不會怕被黃鎖喉，當前真正被黃鎖喉的人，正是不支持國民黨修「憲法訴訟法」的白委黃珊珊。

國民黨立委翁曉玲提案修正「憲法訴訟法」，將現行條文中的「現有總額」為憲法增修條文中的大法官人數總額15位，限制日後憲法判決至少要有10位大法官參與，但在立法院未審查賴清德總統提名的7名大法官人事案前，現有的8位大法官將不足額，引發「實質廢憲」質疑。

繼上周末百名律師穿法袍上街抗議，民間司法改革基金會、廢死聯盟、公民監督國會聯盟等多個民間團體今天加碼宣布11月22日將走上街頭，舉行守護憲法晚會。

民進黨團書記長蔡易餘指出，就連前總統馬英九、國民黨在立法院過半時期的大法官黃虹霞，也以律師身份站出來，認為立委無權癱瘓大法官、人民憲法救濟的權利，遊行現場還有人點名推動修法的國民黨立委吳宗憲、翁曉玲將在法界遺臭萬年，卻獨漏民眾黨團總召黃國昌。

蔡易餘認為，顯然黃國昌已被法律人已經摒除在外，本業已成網紅、直播主，當法律人上街表達訴求時，黃國昌卻在表演被鎖喉、練武功，顯然根本不重視法律人上街遊行的心聲，只想用流量掩蓋法律人所提出的嚴肅議題。

「我們是為了維護民主體制而戰。」民進黨團副幹事長洪申翰續指，民進黨不會怕黃國昌、館長的鎖喉，不會害怕任何看得到的暴力，但真正被民眾黨鎖喉的，是上周在法律專業期刊投書表達與法律人相同意見的黃珊珊，消息一出，馬上被黃國昌抓進黨團內鎖喉，黃便隨即改口。

民進黨團幹事長吳思瑤強調，黃國昌是否進攻武術界或進入直播界，綠營沒有意見，但奉勸黃在法案審議時別搞神隱，應就法論法，要比法條比專業，而不是比暴力、比直播，或在協商關鍵時神隱，「這種人去練鎖喉功，其實他就是一個最膽怯的人」。

大法官 法律 黃國昌

延伸閱讀

黃國昌支持罷免連署加嚴 時力批顛倒是非的無恥政客

下周排審「選罷法」 黃國昌：僅支持連署罷免加嚴、不適合更動門檻

支持加嚴罷免連署 黃國昌：這時不適合更動罷免門檻

影／2026轉戰新竹? 黃國昌：黨要我哪裡戰、就去哪裡戰

相關新聞

國民黨團：反「惡罷」必修選罷法 籲民進黨勿對抗民意

立法院內政委員本周三（20日）將審查選舉罷免法部分條文修正草案。國民黨立院黨團今天表示，目前罷免門檻過低，要避免「惡罷」...

立委指媒宣限制性招標各部會之最 陳駿季：會改善檢討

民進黨政府過去幾年執政下，因高昂媒宣費常遭批評大內宣，尤其媒宣的限制性招標也常被詬病。立委指出，根據立法院預算中心指出，...

民調／國會改革釋憲案遇民意挑戰 43%國人拒埋單

憲法法庭10月25日「憲判9號」判決國會改革法案多數違憲，引發全台熱議，台灣民意基金會今天公布最新民調，31%民眾可接受...

黃國昌找館長練搏擊　民進黨團諷：用在黃珊珊身上？

民眾黨立院團總召黃國昌近日赴網紅「館長」陳之漢健身房練搏擊，黃遭鎖喉的猙獰表情也隨之曝光。對此，民進黨團狠酸，當法律人上...

賴清德直球提問學生 蕭旭岑：教壞囝仔大小亂扯一通

賴清德總統日前出席青年論壇，在回應學生時提出「三條路徑」包括「西藏模式和平協議、九二共識港澳模式、堅持主權憲政體制」。馬...

中國主辦2026APEC峰會 外交部：有承諾會員平等決策權

中國國家主席習近平於亞太經濟合作會議（APEC）峰會上宣布，中國將擔任2026年APEC非正式領袖峰會主辦國。外交部今天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。